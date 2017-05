Es ist eine der ersten Lektionen, die man am glatten Parkett der Innenpolitik mitbekommt: Sei vorsichtig mit der Ironie! Einer, der das offenbar in mehr als zwanzig Jahren nicht beherzt hat, ist der neue Bundespräsident, Alexander Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt ließ sich jedenfalls von der aktuellen Performance seiner ehemaligen Partei anstecken und schoss den ersten Bock seiner Präsidentschaft. Schon vor Wochen meinte er bei einer Veranstaltung in Anspielung auf die tatsächlich mehr als hochgejazzte Debatte zum Kopftuch, dass noch der Tag kommen werde, an dem alle Frauen aus Solidarität mit den nun angefeindeten Musliminnen Kopftuch tragen würden.

Man ahnt, was der Präsident sagen wollte. Er wollte wohl den Spieß der öffentlichen Auseinandersetzung umdrehen, darauf hinweisen, dass die Debatte über angebliche oder tatsächliche Islamisierung zu weit gehe, dass man gerade wenn sich (fast) alle einig sind und gleichzeitig schimpfen, auch mal einen Kontrapunkt setzen könne.

Das mögen hehre Motive sein, aber gut gemeint ist bekanntlich oft das Gegenteil von gut. Denn erreicht hat Van der Bellen exakt das Gegenteil von dem, was er beabsichtigte: Er polarisierte und befeuerte eine ohnehin schon überhitzte Debatte noch weiter. Manche verstanden ihn bewusst falsch, nahmen sein Zitat allzu wörtlich und sahen im Mann in der Hofburg schon den Hassprediger in chief. Andere wiederum verwiesen zu Recht darauf, dass Van der Bellens ebenfalls gemachter Vergleich mit dem Judenstern einfach nur deplatziert war. Wieder Andere warfen – auch verständlich – die Frage auf, ob Van der Bellen mit der Selbstbestimmtheit der Frau da nicht was falsch verstanden hatte.

Faktum ist jedenfalls, dass der Präsident künftig aufpassen wird müssen. Denn viele solche Fehler verzeiht ein diplomatisch derart ausgesetztes Amt wahrlich nicht. Schade ist zwar, dass Van der Bellen einiges von seinem manchmal überraschend offenen Kommunikationsstil einbüßen wird. Aber vom ersten Mann im Staat muss man erwarten dürfen, dass er am glatten Politik-Parkett ein Mindestmaß an Trittsicherheit zeigt.