In zwei Wochen wissen wir – endlich – wer Ende Jänner in die Hofburg einzieht. Ein zäher und über manche Strecke unwürdiger Wahlkampf biegt auf seine Zielgerade. Den Kandidaten merkt man die Belastungen der längsten Kampagne der Zweiten Republik deutlich (und verständlicherweise) an. Sie retten sich nur mehr noch über die Ziellinie.

Auf der einen Seite steht Norbert Hofer, dem es – und das nimmt ihm selbst bei einer Niederlage am 4. Dezember keiner mehr – als erstem FPÖ-Kandidaten gelungen ist, das Wählerpotenzial weit über die Parteigrenzen auszudehnen. Er ist thematisch offensiver, profitiert von einer wieder entflammten Frustration über die Regierung und hat sich geschickt als Anti-System-Kandidat positioniert. Erstaunlich ist, dass auch den angeblich so unfehlbaren freiheitlichen Kampagnenexperten Schnitzer unterlaufen sind. Zuletzt verbreiteten sie das Video einer Rede, bei der Hofer in aggressiverer Manier als bei Medienauftritten vom Leder zog. Damit befeuert man nur die Hofer zugeschriebene Rolle als Wolf im Schafspelz.

Auf der anderen Seite steht Alexander Van der Bellen, der die Enttäuschung darüber, dass ihm der Verfassungsgerichtshof das sicher geglaubte Ticket in die Hofburg (zumindest vorübergehend) entrissen hat, geschickt unterdrückt. Sollte im Dezember Hofer vorne sein, wird der Furor des Van der Bellen-Lagers umso größer sein. Das Ungerechtigkeitsempfinden, die Systemkritik – sie würden wohl von rechts nach links wandern.

So weit muss es nicht kommen. Van der Bellen hat keine schlechten Chancen, erneut vorne zu sein. Hofer muss eine drohende Teil-Demobilisierung im eigenen Lager überwinden. Dennoch birgt Van der Bellens Strategie, sich schon als Bundespräsident zu inszenieren, Gefahren. Er hievt sich so zwar über den innenpolitischen Dauerstreit, kann aber thematisch nicht offensiv werden. Und er hat sich zu leicht ins Regierungslager drücken lassen. Van der Bellen hätte sich nichts vergeben, hätte auch er betont, ein lästigerer Bewohner der Hofburg sein zu wollen als es Heinz Fischer war. Bei den Themen Bildung und Arbeitsmarkt etwa wären Akzente angebracht gewesen.

Die Wahl wird so – wie zuletzt in den USA – zu einem Rennen darum, wer die verwundbaren Punkte des Gegenübers besser nutzen kann.