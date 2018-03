Das Budget ist bekanntlich in Zahlen gegossene Politik. Insofern wird’s Mittwoch spannend: Da steht Finanzminister Hartwig Lögers erste Budgetrede im Nationalrat an. Was bislang an Kennziffern durchgesickert ist, gibt bloß den Blick auf eine blass-schwarz-blaue Handschrift frei. Die Spannweite reicht von erwartbaren und angekündigten Einsparungen im Bereich Migration oder beim AMS über Erhöhungen, etwa im Bildungsetat, bis hin zu mageren Verhandlungsergebnissen für einzelne Ressorts, etwa im Verteidigungsministerium.

Das sich bisher abzeichnende Paket ist weder der „große Wurf“, als den ihn die Regierung darstellen wird wollen, noch der sozialpolitische „Kahlschlag“, den die Opposition zu erblicken glaubt. Dass man sich dem Ziel Nulldefizit annähert, ist schon der deutlich positiven Konjunktur geschuldet.

Andererseits hat man es bisher vermieden, größeren Anspruchsgruppen tatsächlich schwer verdauliche Brocken vorzusetzen. Die erste Prämisse ist politisches Marketing. Man will den Zielgruppen gegenüber demonstrieren, dass man gewillt ist, Wahlversprechen einzulösen (etwa was die Kürzungen für Migranten – und damit Nicht-Wahlberechtigte – angeht). Von strukturell tief greifenden Schnitten ist man aber meilenweit entfernt. Weder werden föderalistische Rahmen nachhaltig in Frage gestellt, noch gibt es den großen Aufschlag bei heiklen Themen wie den Pensionen.

So kann man es natürlich angehen. Man liefert damit keinen Anlass für den ganz großen Aufstand und dreht lieber behutsam an kleinen Rädchen. Auf diese Art bleibt einem auch der große koalitionsinterne Konflikt erspart, denn natürlich gibt es einige freiheitliche Vertreter, die dem unter Schwarz-Blau I fast zum Staatsfetisch erhobenen Ziel des Nulldefizits nicht dramatisch viel abgewinnen können.

Man riskiert aber auch einiges. Denn die im Wahlkampf dominierende Erzählung von der Erneuerung und Veränderung leidet unter der bisher zu beobachtenden Politik der kleinen Schritte. Wenn man nicht zumindest auf der symbolischen Ebene bald das eine oder andere strukturelle Revolutiönchen nachschiebt, kann sich der Eindruck einer gewöhnlichen Koalition verfestigen.