Immer dann, wenn man glaubt, in der Innenpolitik geht es nicht mehr skurriler, wird man widerlegt. Zuletzt kündigte der schon seit Jahren als eine Art Wutbürgermeister durchs Land tingelnde Ex-Kabarettist Roland Düringer an, mit seiner neu gegründeten Partei „Gilt“ bei der Nationalratswahl antreten zu wollen.

Nun braucht man die Chancen brachial-populistischer Parteien nicht kleinzureden. Das System ist natürlich verwundbar wie nie. Ob der kauzige Waldschrat mit seinen wirren Videos die Ansage ist, vor der sich die etablierten Populisten fürchten, darf aber bezweifelt werden. Da müsste sich Düringer schon zu einer professionelleren Vorgangsweise, inklusive zugkräftiger Themen, durchringen.

Relevanter, weil besorgniserregender sind allerdings andere Entwicklungen. Denn der ziellose Populismus macht vor keiner Partei halt. Zuletzt fiel ihm der Kanzler höchst selbst anheim. Offensichtlich, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen soll, inszeniert sich Christian Kern als europaweiter Robin Hood im Kampf gegen CETA, das lange ausverhandelte Handelsabkommen mit Kanada. Dabei imitiert er die Mehrheitsmeinung im Land, begibt sich aber in eine Falle. All jene, die solche Abkommen gern sachlich diskutieren, hat er jetzt vor den Kopf gestoßen. Jene, die populistische Vorgangsweisen goutieren, werden ihm übel nehmen, wenn er den Pakt im Oktober doch unterschreibt. Tut er das nicht, riskiert er seine internationale Reputation.

In Teufels Küche hat er sich auch mit der Suggestiv-Befragung seiner Parteibasis begeben. Nicht nur die Beteiligungsrate war wenig berauschend. Kern wird in Zukunft kaum erklären können, warum er nicht wie Hans Niessl im Jahr 2014 auch die blaue Koalitionsfrage abstimmen lässt. Da wird dann einer die Geister, die er rief, nicht mehr los. Kern imitiert das Rezept einer gescheiterten populistischen Parteigründung – die Piraten. Die unterstellten ihr Verhalten als gewählte Mandatare dem jeweiligen Abstimmungsergebnis ihrer „Basis“. Das wirkt im Zeitalter der Votings und Rankings zwar hip, Verantwortungsträger mit Überzeugungen und Prinzipien wird man so aber nicht. Das muss auch Kern wissen: Kanzlerpirat geht nicht, nur Kanzler oder Pirat.