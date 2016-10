Die Zahl jener Akteure, die über dem tagespolitischen Hickhack stehen, ist in Österreich an sich schon begrenzt. Heuer aber wurde diese an sich schon kleine Zahl noch dezimiert. Da war (und ist) die Schlacht um die Hofburg. Mehrere Kandidaten ließen sich zu Aussagen und Gesten hinreißen, die dem Amt des Bundespräsidenten Schaden zufügten. Der Gravitas des siegreichen Kandidaten wird das abträglich sein.

Opfer Nummer 2 ist der Verfassungsgerichtshof. Und zwar nicht deshalb, weil er eine bestimmte Entscheidung traf. Inhaltlich wäre an dieser immer Kritik geübt worden. Tatsächlich wurde das Gericht für die Wahlwiederholung zerzaust, weil die Wahrscheinlichkeit eines Hofer-Sieges angesichts der betroffenen Zahl an Wahlkarten gegen null tendierte. Hätte das Gericht keine Wiederholung angeordnet, wäre das Abgehen von einer jahrzehntelangen Spruchpraxis und vonseiten der FPÖ wohl die „politische Willfährigkeit“ der Richter skandalisiert worden. Allen konnte man es also nicht recht machen.

Nun passierte aber etwas anderes: Ein Verfassungsrichter ließ in einem „Falter“-Interview aufhorchen. Ungewöhnlich war schon der Umstand, dass sich der Richter dem Gespräch stellte. Zur Erklärung der Entscheidung wäre das noch zu verstehen. Der Hüter der Verfassung ging aber weit darüber hinaus: Er unterstellte der FPÖ, an ihrer Anfechtung schon vor dem Wahltag gearbeitet zu haben. Auch wenn der Richter Indizien dafür erkennen mag, für einen solchen Vorwurf braucht es handfeste Beweise, ansonsten handelt man fahrlässig. Um im Argumentationsmuster des Verfassungsgerichtshofs zu bleiben: Allein die Möglichkeit reicht für einen solchen Spruch nicht aus. Zum Schluss lieferte er zum Drüberstreuen noch eine eindeutige Absichtserklärung, im Dezember wieder Alexander Van der Bellen wählen zu wollen.

Das ist zwar nicht verboten. Besser wäre es aber gewesen, der Richter hätte seine Emotionen besser im Zaum gehalten. Inhaltliche Kritik zu kontern ist das eine. Den Verfassungsgerichtshof willentlich auf die Ebene der Parteipolitik zu zerren, etwas anderes. Ein Match mit richterlicher Beteiligung mag neu und spannend sein. Für das ohnehin angeknackste demokratiepolitische Gefüge ist es der nächste schwere Rempler.