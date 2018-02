Mit dem Attribut „Spätzünder“ bedachte die FPÖ im Nationalratswahlkampf gern den ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Der Vorwurf: Der nunmehrige Kanzler hätte in Sachen Migration erst mit gehöriger Zeitverzögerung als richtig erkannt, was (aus Sicht der FPÖ) immer offensichtlich war.

In der Affäre um Udo Landbauer und dessen offenbar NS-Gedankengut nachhängender und im Ku-Klux-Klan-Look auftretender Pennäler-Burschenschaft bekommt die Bezeichnung „Spätzünder“ eine neue Note. Befände sich die Opposition nicht im Dauerschlaf, die tagelange Untätigkeit der Regierung wäre zum echten Thema geworden. Erst nach einer Schreckwoche rang man sich unmissverständliche Worte und Taten ab. Die Affäre drohte medial und international zu entgleisen. Mit einem Mal war das zunichtegemacht, was man zuvor an europafreundlichen und philosemitischen Signalen ausgesendet hatte.

Kurz wollte die FPÖ erst schonen und stellte sich dann doch offensiv gegen sie. Das ist sein erster Drahtseilakt zwischen notwendiger Verurteilung des Partners und koalitionärer Harmonie. Schwieriger macht die Übung, dass es nicht wenige Freiheitliche gibt, die hinter dem Bekanntwerden der Causa niemand anderen als den Koalitionspartner vermuten.

Die FPÖ sollte lieber die eigene Balance im Blick haben. Dauerhaft wird die jahrelang in der Opposition geübte Opfer-Masche nämlich nicht funktionieren. Aktuell sieht man sich wieder einer „Medienhatz“ ausgeliefert. Und vergisst dabei, dass beides – die Nibelungentreue zu den Burschenschaften und der Gang in die politische Mitte – kaum möglich sein wird. Vizekanzler Heinz-Christian Strache forderte intern erst die Distanzierung von Antisemitismus ein. Die Folge war „friendly fire“ einiger Facebook-Getreuer. Sein Generalsekretär pries Landbauer nach dessen Rückzug dann als „aufrechten“ Politiker, der „völlige Rehabilitierung“ erfahren werde.

Die FPÖ muss sich entscheiden: Will sie staatstragend agieren oder weiter Brachial-Opposition spielen? Langsam rächt sich, dass man die eigene Rolle vor dem Gang in die Regierung nicht definiert hat. Macht man es jetzt, qualifiziert man sich womöglich als Spätzünder. Doch gerade in diesem Fall gilt wohl: Besser spät als nie.