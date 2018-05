Journalisten wie Kommentatoren fällt es schwer, lobende Worte für Aktionen von Politikern zu finden. Das liegt in der Natur der Sache: Beide Berufsgruppen wollen sich aus ihrem Ethos heraus nicht mit einer Sache gemein machen. Dann besteht – gelernt in vielen Fällen, in denen politisches Personal nicht die Wahrheit sagte – eine Grundskepsis gegenüber angeblich „authentischen“ Politiker-Erklärungen.

Zugegeben: Viele dachten sich beim vergangene Woche überraschend erfolgten Rücktritt von NEOS-Gründervater Matthias Strolz wohl Ähnliches. Natürlich kann man an seinem Schritt einiges kritisieren:

1. Strolz’ Rückzug erfolgt sehr bald nach der Nationalratswahl, manche NEOS-Wähler könnten sich getäuscht fühlen.

2. Die Oppositionsleistung ist in naher Zukunft wohl nur mit der Lupe auszumachen. Strolz war zuletzt der aktivste und einzige Oppositionschef, der nicht von politischen Krisen gebeutelt war.

3. Der NEOS-Chef hatte die Regierungskritik zuletzt hoch angetragen, er sprach von drohendem Bürgerkrieg und einer Gefahr für die Demokratie. Meint er das ernst, muss er sich konsequenterweise nun selbst den Vorwurf machen, sich in einer entscheidenden Phase aus der Verantwortung zu stehlen.

Doch abseits dieser nicht stimmigen Punkte muss man Strolz Respekt zollen. Er geht in einer guten Phase seiner Partei. Das ist unösterreichisch, denn hierzulande versäumen die meisten Politiker den idealen Zeitpunkt für den eigenen Abgang. Auch Beobachter gehen in jedem Fall davon aus, dass Politiker so lange wie möglich auf ihrem Posten bleiben und erst gehen, wenn nichts mehr geht. Strolz’ Zugang ist hier erfrischend. Sein Fall zeigt aber noch etwas: Es wäre wünschenswert, würden mehr qualifizierte Personen von außen zumindest vorübergehend Gefallen an Politikgestaltung finden.

Aktuell droht das Gegenteil: Der Druck steigt, und man ist auch im Privatleben ein Getriebener. Auch das erkannte Strolz. Es ist keine Schande, noch in der „Kraft“, wie er es mit gewohntem Pathos formuliert, zu gehen und nicht, wenn die Batterien tatsächlich leer sind. Sein Rücktritt war ein politischer Höhepunkt in den vergangenen Jahren. Man merkte, dass da ein Mensch agierte. Gerade in dieser Hinsicht wird er fehlen.