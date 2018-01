Die Regierung ist kaum angelobt, steht sie auch schon am Prüfstand der Wähler. In den ersten vier Monaten 2018 stehen eben so viele Landtagswahlen auf dem innenpolitischen Speisezettel – und mit Niederösterreich gibt’s den ersten Knüller schon in weniger als drei Wochen.

Für die Parteien entscheidet sich in diesen Wahlgängen, mit welchem Schwung sie in die Legislaturperiode starten. Die ÖVP hat nicht nur drei Landeshauptleute zu halten, sie muss beweisen, dass der Geist aus der Kurz-Kampagne nachhaltig wirkt. Besonders hoch liegt die Latte in Niederösterreich, wo Johanna Mikl-Leitner schwer beim letzten Ergebnis von Erwin Pröll, also jenseits der 50-Prozent-Marke, landen kann. Schafft sie mit rund 45 Prozent ein ähnliches Ergebnis wie Pröll bei seinem ersten Antreten, ist das schon deutlich mehr als ihr viele zu Beginn ihrer Amtszeit zugetraut hätten.

Für die FPÖ heißt die Herausforderung nicht Niederösterreich, denn vom deplorablen Niveau des Jahres 2013 ausgehend kann die FPÖ nur zulegen. Die Freiheitlichen müssen in Kärnten zeigen, was geht. Schaffen sie es dort, an der SPÖ vorbeizuziehen, wäre das auch eine Beruhigungspille für die Basis, die ob des Regierungseintritts auf Bundesebene natürlich fürchtet, wie nach 2000 bei Wahlen abgestraft zu werden.

Liefern muss auch die Sozialdemokratie. In der ersten schwarz-blauen Ära eilte Alfred Gusenbauer von Sieg zu Sieg – und holte 2006 sogar das Kanzleramt zurück. Der Druck auf Christian Kern ist größer. Aufgrund des Rückfalls auf Platz zwei ist der Ex-Kanzler schwer angeschlagen. Nur wenn die SPÖ bei den Regionalwahlen positiv überrascht, ist der Eindruck, er sei bloß ein Parteichef auf Abruf, zu korrigieren.

Für die Grünen geht es gleich nach Weihnachten schon um die Auferstehung. Und auch hier ist Niederösterreich entscheidend: Verpasst man den Einzug in den Landtag, müssten sich auch die Parteifreunde in weit besser liegenden Länderparteien vor einem fortgesetzten Negativtrend fürchten. Einen solchen vermeidet die Liste Pilz, indem sie sich als Parlamentspartei gleich komplett der Bewertung durch die Wählerschaft entzieht. An Spannung, das ist jedenfalls garantiert, wird es auch im politischen Jahr 2018 nicht mangeln.