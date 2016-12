Nach dem Wahlsieg Alexander Van der Bellens ist vielen in der Bundesregierung ein Stein vom Herzen gefallen. Die Anti-System-Einstellung in der Bevölkerung dürfte doch nicht so schlimm sein, wurde gemutmaßt. Und: Man habe ja recht einheitlich den Ex-Grünen zur Wahl empfohlen, also sei das indirekt ein Sieg der Koalition.

Wenn es zuletzt eine positive Nachricht für die FPÖ gab, dann diese Reaktion seitens der Koalition. Das Wahlergebnis als Bestätigung des rot-schwarzen Nicht-Kurses der vergangenen Jahre zu bejubeln, ist kühn. Ergeben sich SPÖ und ÖVP erneut in Selbstgefälligkeit, kann das nur zum Nutzen der FPÖ sein. Diese hat zwar selbst genug aufzuarbeiten. Vor allem die Zuspitzung auf ein Persönlichkeitsrennen bei den kommenden Nationalratswahlen wirft Probleme für die größte Oppositionspartei auf.

Auf Selbstfindung müssen sich aber auch die Koalitionsparteien begeben. Beginnen wir bei der SPÖ: Gleich nach Van der Bellens Sieg rückte Wiens Bürgermeister Michael Häupl aus, um zu verkünden, dass eine rot-blaue Konstellation im Bund undenkbar sei. Die Kritik fast aller anderen SP-Länderchefs folgte auf dem Fuß, sie wollen sich die blaue Karte im Talon halten. Das ist verständlich. Aber man muss wissen, wie Häupl und Van der Bellen ihre Wahlen gewannen: als Anti-Strache und Anti-Hofer. Das ist zwar kein Zukunftsprogramm. Aber die Angst vor der FPÖ hat kurzfristig andere Ängste ausgestochen. Gibt die SPÖ diese Position auf, wird eine Wahlkampfzuspitzung schwieriger.

Auf Seiten der ÖVP ist die Desorientierung nicht kleiner: Für den Lacher der Woche sorgte Norbert Hofer, als er ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner die Kraft zuschrieb, mit seiner Van-der-Bellen-Empfehlung die Wahl gedreht zu haben. Eine solche Machtzuschreibung würde sich der Vizekanzler in der eigenen Partei wünschen.

Stattdessen herrschen Animositäten zwischen ihm und dem Lager um Sebastian Kurz. Dem wird aufgrund einer intern kursierenden Umfrage, die ihn als wahltechnischen Superhelden ausweist, mittlerweile Wundertätigkeit zugeschrieben.

Doch die Volkspartei soll sich nicht täuschen. Permanente Selbstbeschäftigung und -beschädigung verstellen den Blick auf die Herausforderungen des nächsten Wahlkampfs.