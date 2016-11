Über den US-Wahlkampf ist (zu Recht) genug geschimpft und gelästert worden. Und es ist auch kein Geheimnis, dass der neu gewählte US-Präsident Donald Trump innen- wie außenpolitisch als Hochrisikofall einzustufen ist. Diese Stimmung konnte man in Washington, D.C., in den vergangenen Tagen fast greifen.

Doch in all der aufgeheizten Atmosphäre, konträr zu den beginnenden Anti-Trump-Demonstrationen, und trotz des Triumphgeheuls mancher ultrakonservativer Medien geschah in den USA etwas Erstaunliches. Der Wahlsieger Trump hielt eine, gemessen an seinen unsäglichen Sagern während des Wahlkampfs, versöhnliche Siegesrede. Keine Beschimpfungen waren da zu hören, sondern freundliche, fast einfühlsame Töne gegenüber seiner Konkurrentin Hillary Clinton.

Diese brauchte zwar einige Stunden, um sich zu ihrer Concession Speech, also dem Eingeständnis ihrer Niederlage, durchzuringen. Dann aber fand auch sie die richtigen Worte. Sie lamentierte nicht lange herum und suchte nach Ausreden. Nein, sie wünschte Trump alles Gute und Erfolg und entschuldigte sich bei ihren Anhängern, dass sie selbst es mit verbockt hatte, ihr Gegenüber in der Wahlauseinandersetzung in die Schranken zu weisen. Schließlich trat auch Noch-Präsident Barack Obama vor die Öffentlichkeit. Jener Mann, dem Trump noch vor Wochen nicht nur die Befähigung zum Präsidenten abgesprochen hatte, sondern sogar bezweifelt hatte, dass er überhaupt in den USA geboren wurde. Auch von ihm kam nur Freundliches – er wolle, sagte Obama, vor allem für eine reibungslose Amtsübergabe sorgen, getragen von jenem Respekt, den ihm auch sein Amtsvorgänger George W. Bush entgegengebracht hatte.

Um nicht als naiv zu gelten: Natürlich spiegelten diese Szenen nicht die wahre Gefühlslage der Redner wider. Klar werden die Demokraten schwer an ihrer Niederlage nagen und die Republikaner schon die ersten Demütigungen nach der Übernahme des Weißen Hauses planen. Aber die respektvollen Gesten waren wichtig, um so etwas wie politische Heilung in einem schwer gespaltenen Land ansatzweise zu ermöglichen.

Vor allem die Größe und Offenheit in der Niederlage und die Demut im Moment des Triumphs beeindruckten. Ein wenig mehr davon wäre auch in Österreich wünschenswert.