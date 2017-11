Viel an Inhalten ist bisher aus Verhandlerkreisen der sich abzeichnenden schwarz-(türkis-)-blauen Koalition bisher nicht nach außen gedrungen. Das ist an sich ein gutes Zeichen, weil es für die Disziplin der Verhandler spricht. Man erinnert sich noch an die Zeiten zäher und von gegenseitiger Abneigung geprägten Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP: Da ging es vor allem darum, dem anderen auszurichten, was ganz sicher nicht geht.

Ein Hauch dieses Geistes war vergangene Woche allerdings auch zu spüren. Nicht unbedingt von den am Verhandlungstisch sitzenden Parteivertretern, aber aus der zweiten Reihe – diesfalls den Ländern. Eines der wenigen konkreten Projekte, auf das sich Sebastian Kurz im Wahlkampf festlegte – und offene Türen bei den Freiheitlichen einrannte, war die Zusammenlegung der 21 Sozialversicherungsträger.

Dass diese Übung nicht einfach werden würde, war klar. Und nun weht dem Chef der „Neuen Volkspartei“ erstmals auch eine steife Brise aus der eigenen Partei entgegen. Die Botschaft einiger Ländervertreter, inklusive des aktuellen Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Markus Wallner aus Vorarlberg, war unmissverständlich: Sie wollen „ihre“ Gebietskrankenkassen in den Ländern halten und keinesfalls einer „Zentralisierung“ zustimmen. Eine offizielle Kampfansage wurde zwar daraus nicht abgeleitet, aber es ist klar, dass einer neuen Regierung hier nicht nur von sozialdemokratischer Seite Widerstand erwachsen würde.

Man darf gespannt sein, was sich dazu tatsächlich im Regierungspakt finden wird. Denn eines ist klar: Beide Parteien, ÖVP wie FPÖ, haben eine große Reform-Erzählung angekündigt, um die Wechselstimmung im Land zu bedienen. Hinter diese Linie kommt man nicht zurück. Angesichts der vier ums Eck biegenden Landtagswahlen in den ersten vier Monaten des Jahres 2018 wird man sich aber wohl auf bei den Menschen populäre Reformen verlegen. Das Thema Sozialversicherungen wäre so eine.

Bildet das Paket dagegen wieder nur einen Minimalkonsens ab, könnte der Start der schwarz-blauen Neuauflage gleich unter keinem guten Stern stehen. Den einen oder anderen parteiinternen Konflikt auf offener Bühne wird der wahrscheinliche neue Kanzler Kurz also in Kauf nehmen müssen.