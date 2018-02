Ein Glas Wasser.

Männer, ermannt euch! Valentinstag ist. Diesmal nicht an einem Dienstag (kleiner Witz!), sondern an einem Mittwoch.

Es gilt also, die Herzallerliebste zu verwöhnen. Meist mit Blumen, aber immer öfter auch mit Schokolade und ähnlich ungesundem Zeug’. Diesmal ist das ein absolutes No-Go.

Denn der Valentinstag, fällt heuer, wie gesagt, auf einen Mittwoch, einen ganz besonderen Mittwoch, den Aschermittwoch nämlich.

Der Tag, an dem die Fastenzeit beginnt, ist immer noch ein strenger katholischer Fasttag. Deshalb am Mittwoch nur nichts Süßes! Und das nicht nur deshalb, weil die Herzallerliebste schon an der Bikinifigur 2018 arbeitet.

Blumen also, wie es sich gehört. Und den vielen guten Taten des namensgebenden Märtyrers Valentin von Terni entspricht.

Und bei Pollenallergien? Na, dann greift der gute Mann frühmorgens zu einem Glas Wasser, das er der Herzallerliebsten ans Bett bringt. Wegen des Aschermittwochs!