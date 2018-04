Erlebnisse am Amt.

Kaum eine Berufsgruppe eignet sich besser als Zielscheibe von Spott und Hohn, von Ärger und Verdruss als die Beamten.

Dafür fehlt denen selbst jedes Verständnis, sie sind meist kritikresistent und humoravers.

Dabei kennt jeder entsprechende Geschichten über sie. Nicht ohne Grund ist die TV-Serie „MA 2412“, in denen Wiener Beamte den ärgsten Klischees gerecht werden, auch bei der

x-ten Wiederholung immer noch ein Renner.

Gründonnerstag, Rathaus von St. Pölten. Es gilt, noch rechtzeitig das Frauenvolks begehren zu unterschreiben. Man wird in ein Kammerl geleitet, wo einsam ein Mann sitzt. Der wird sich freuen, wenn schon wieder wer kommt, denkt man. Und – der freute sich wirklich!

Selten wurde man in einem Amt so willkommen geheißen, so rasch und unbürokratisch behandelt, nie noch mit einem so freundlichen „Und noch frohe Ostern!“ verabschiedet.

Wer über Beamte redet, muss auch solche Erlebnisse erzählen.