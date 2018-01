Erst die Hemden bügeln ….

In den Zeiten allerhöchster Spannung, also vor einer Landtagswahl, sind Umfragen besonders wertvoll. Sie sagen uns jetzt, was wir sonst erst am Abend des 28. Jänner wissen werden.

Der politischen Situation geschuldet ist der Umstand, dass manche Umfragen und Studien weit unter ihrem Wert geschlagen werden.

Da wäre zum Beispiel die nagelneue Studie, dass Frauen angeblich deutlich mehr Hausarbeit verrichten als Männer. Echt jetzt?

An der Situation ändert sich auch in der Pen sion nichts. Frauen arbeiten ganzjährig im Haushalt, Männer mähen höchstens halbjährig den Rasen oder schrauben ab und zu unter Lebensgefahr eine LED-Lampe rein.

Die Ursache dafür könnte in der Angst liegen, als Mann nicht ernst genommen zu werden. Denn eine andere Studie sagt, dass putzende Männer angeblich weniger Sex haben.

Blödsinn! Erst den Geschirrspüler einräumen und die Hemden bügeln, dann kuscheln. Das kommt super an. Gell, Schatzi?