Es grÃ¼nt so grÃ¼n â€¦.

Vor wenigen Tagen noch haben wir den Tannenbaum besungen: „… wie grün sind deine Blätter.“ Manche waren zu Neujahr ziemlich grün im Gesicht. Und in zwei Wochen bekommen wir den ersten grünen Bundespräsidenten. Sagen wir: einen, der einmal grün war.

Aber damit sind wir mit Grün nicht zu Ende. Die Autobahnplakette für 2017 ist türkisgrün. Und die Kennzeichen für neue Elektroautos haben eine grüne Farbe.

Das klingt gut, ist es aber noch nicht. Okay, die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges wird zwar in Niederösterreich mit 5.000 Euro gefördert, doch was geschieht sonst? Fragen über Fragen: Dürfen Elektroautos künftig Busspuren benutzen oder gratis parken oder länger in den Fußgängerzonen liefern?

Niemand weiß es; schon gar nicht Umwelt minister Andrä Rupprechter, der das erst

„auf kommunaler Ebene“ klären will. Das wird dauern, sehr lange dauern. Aber Hauptsache wir kennen die Farbe der Kennzeichen.