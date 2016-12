In den Tagen nach Alexander Van der Bellens Sieg im Präsidentschaftsrennen hätte man davon ausgehen können, dass die grüne Jubelstimmung lange anhält. Doch weit gefehlt: Haudegen Peter Pilz vermasselte seiner Parteichefin Eva Glawischnig die Partylaune. Um erfolgreich zu sein, attestierte Pilz, sei es nötig, linkspopulistischer zu werden und im Kampf mit der FPÖ die Stammtische zu erobern.

Die Reaktion der Chefin fiel ungewohnt deftig aus. Sie bescheinigte Pilz, ein notorischer Raunzer zu sein. Auch wenn sich die Emotionen nach ein paar Tagen wieder auf ein Normalmaß einpendelten, wurde auch für Außenstehende deutlich, dass die Chemie zwischen den Frontfiguren lange nicht mehr passt.

Tatsächlich ist es so, dass Glawischnig in Pilz einen Quertreiber sieht, der ich so gar nicht in die für grüne Verhältnisse rigiden Kommunikationsstrukturen fügen will. Pilz sollte gewarnt sein, denn vor ihm sind schon andere renitente Ex-Parteichefs aufs Altenteil abgeschoben worden – Johannes Voggenhuber etwa. Inhaltlich schaut die Sache mit Pilz’ Kritik differenzierter aus. Wo er irrt, ist die Professionalität grüner Wahlkämpfe. Die Kampagnen-Maschinerie der Öko-Partei kann sich mittlerweile locker mit jenen der Ex-Großparteien messen. Inhaltlich allerdings lohnte es sich für die Parteiführung, die Kritikpunkte näher zu betrachten.

Nicht, dass die Grünen zu einer Art linkspopulistischer FPÖ werden sollten. Aber der weichgespülte Kurs, gerade gegenüber der Koalition, wird bei der Nationalratswahl keinen Erfolg bringen. Im Gegenteil: Die Grünen laufen Gefahr, Opfer des eigenen Erfolgsrezepts der Präsidentschaftswahl zu werden. Hier galt man als Garant dafür, einen Freiheitlichen zu verhindern. Bei der Nationalratswahl wird diese Rolle eher die SPÖ mit Christian Kern besetzen können. Umso stärker müssten die Grünen nach einem Jahr Sendepause zur Schonung Van der Bellens ausrücken und sich von der SPÖ abgrenzen. Naheliegend ist die Warnung vor dem von Kern zum Leben erweckten rot-blauen Schreckgespenst. Schafft man diese Fremdpositionierung nicht, wird man bei der Nationalratswahl wohl wieder durch das Rennen an der Spitze zerrieben.