Gefährliche Zeiten.

Auf die Qualität kommt es an, nicht auf die Menge. Die ist in der Wachau überschaubar.

4.000 Tonnen Marillen werden dort jedes Jahr geerntet, wenn das Wetter passt. Ein schmales Ergebnis – internationaler Spitzenreiter ist Usbekistan mit jährlich 550.000 Tonnen.

Aber sei’s drum. Die Wachauer Marillen sind einfach besser, weil süßer und wegen des hohen Pektingehaltes ideal zum Einkochen geeignet. Sagt man. Und wir glauben das.

Aber nicht nur die süßen Früchte der Prunus armeniaca, auch die Bäume locken in der Blüte unzählige Menschen in die Wachau.

Und die fotografieren, was das Zeug hält. In diesen Tagen ist die Donaustraße in der Wachau nur unter Lebensgefahr zu befahren – für sich und die anderen. Denn an allen möglichen und unmöglichen Stellen halten Touristen ihre Autos an und springen heraus, um zu fotografieren. Die Wachauer ertragen es mehr oder minder mit Langmut. Die Marille fordert eben ihren Tribut. Thomas Jorda