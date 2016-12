Geschenke mit Sinn.

Schenken ist eine schwierige Sache. Die einen schreiben am liebsten Wunschlisten. Die anderen wollen lieber überrascht werden. Und die meisten in unseren Breiten haben ohnehin schon alles, was man sich nur wünschen kann.

Woanders schaut das noch immer ganz anders aus. In Burundi zum Beispiel. In Äthiopien. In Weißrussland. Und selbst in Österreich. Dort ist schon ein Babypaket, ein Schlafsack oder ein Kubikmeter Brennholz mehr, als sich die, die viel zu wenig haben, leisten können. Und fünf Hühner, ein Esel, eine Ziege, ein Schwein oder gar ein Ochse mehr, als sie sich jemals wünschen können.

Das alles gibt’s auch zum Verschenken. Bei der Caritas nämlich. Mit Projektbeschreibung, Steuerabsetzbarkeit und „Danke!“-Billett. Für die, die schon alles haben. Und für die, die ihr Weihnachtsgeld sonst für Fernseher, Halsketten oder Skiurlaube ausgeben.

Eine Frage des Gewissens ist das nicht. Eine Frage des Herzens schon eher …