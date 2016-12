Wenn Sie diese Zeilen lesen, steht fest, wer Bundespräsident wird. Ist es der, den Sie gewählt haben, oder ist es der andere?

„Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“, so fragt der Täufer Johannes. Er tappt im Dunkeln, hinter Kerkertüren. Er hatte sich das Auftreten des Messias ganz anders vorgestellt. Er meinte, dieser werde die Axt an die Wurzel des Baumes legen und die Gottlosigkeit ausrotten, die Tenne blank fegen, also reine Bahn schaffen. Und jetzt? Nichts von alledem!

Es bleibt scheinbar alles beim Alten. Die Ungerechtigkeit triumphiert wie eh und je: Herodes treibt weiter sein Unwesen … Der Zweifel nagt an seiner Seele. Er mag von Christus enttäuscht gewesen sein. So hat er den Messias nicht erwartet. Man kann enttäuscht sein vom Christentum. 2000 Jahre christliche Geschichte und wir finden die Welt in denselben Furchtbarkeiten wie eh und je: Terror und Krieg, die Zerstörungen der Umwelt und Innenwelt. Wo bleibt der Messias? Wo zeigt sich seine Kraft und Macht? Vieles, was verheißen ist, lässt auf sich warten! Manches kommt ganz anders …

Die Antwort Jesu: „Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ - Selig, wer nicht irre wird, wenn Gott ihm ganz anders als gedacht begegnet! Selig, wer keinen Anstoß nimmt, dass Gott sich als hilfloses Kind in größter Armseligkeit und am Kreuz offenbart.

Selig, wer nicht irre wird, wenn der Bundespräsident nicht der eigenen Wahl entspricht. Wir dürfen hoffen und vertrauen, dass sich nicht alles erfüllt, was im Wahlkampf versprochen wurde, und wofür und wogegen Stimmung gemacht wurde! Durch Weihnachten wissen wir um einen Erlöser, der so nicht erwartet wurde. Er ist als Immanuel (Gott mit uns) bei und mit uns, vor allem dann, wenn sich nicht erfüllt, was wir erwarten.