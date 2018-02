Ein ganz Stiller ist gestorben. Ein ganz Treuer ist heimgegangen: Abt Bernhard Naber von Altenburg. 1978 wurde Bernhard zum Abt des Stiftes Altenburg gewählt. Er hat während seiner Amtszeit immer doppelte Last getragen: Ordensoberer und Seelsorger in der Pfarre.

Den Priester und Seelsorger spürte man bei ihm immer zuerst: die persönliche Zuwendung; ein gütiges Interesse am anderen; wohlwollende Worte und eine barmherzige Einschätzung. So hat man ihn erlebt. Diese Ausstrahlung war von Bescheidenheit, Sachlichkeit und Zurückhaltung getragen. Das hölzerne Abtkreuz an einer Schnur hat gut zu ihm gepasst. Er hat es oft zwischen seine Finger genommen, um sich des erniedrigten und gekreuzigten Herrn zu vergewissern. Dieser Kompass hat ihm die Richtung angegeben.

Abt Bernhard Naber vom Stift Altenburg † | zVg

Abt Bernhard hat sich engagiert um sein Kloster gekümmert. Ein Großteil der Stiftsgebäude wurde in seiner Amtszeit renoviert. Die Spendenaktion „Engel für Engel für Engel“ hat dieses Großprojekt unterstützt und ermöglicht. Das Vertrauen vieler Menschen und ihre Großzügigkeit war ihm sicher. Eine Besonderheit in Altenburg ist das alte gotische Kloster unter dem barocken Stiftsbau. An der Freilegung des alten Monasteriums hat Abt Bernhard großes Interesse gehabt und auch an der Errichtung des „Gartens der Religionen“. Und er hat das Sängerknaben-Institut ins Leben gerufen, um in Schönheit und Würde Gottesdienst zu feiern. In diesem Konvikt wurden auch bleibend junge Menschen geprägt und christlich geformt. Das alles ist ihm gelungen mit seiner sanften Zähigkeit, die ihn unwiderstehlich gemacht hat.

Abt Bernhard war durch und durch Mönch. Die Teilnahme am Gebet der Brüder war ihm ein Herzensanliegen. Eine tiefe Glaubenshaltung hat er in seinem Konvent eingefordert. Denn man kann Menschen nur dann zum Glauben führen, wenn man selber begeistert glaubt und gläubig miteinander lebt. Aus diesem gläubigen Horizont hat Bernhard sein Kloster geführt und für viele Menschen und Gruppen geöffnet. Altenburg ist ein geistliches Zentrum geworden. Mit einer gewissen Weitsicht hat Abt Bernhard eine jahrelange Hilfsaktion für die Not der Kirche in Lettland initiiert. Viele Menschen dieses Landes werden dankbar an ihn im Gebet denken.

Wir Äbte und Pröpste haben einen guten, besorgten und wohlwollenden Freund verloren. Seine oft leise Stimme hat in unserem Kreis Gewicht gehabt. Wir haben aber – so vertrauen wir – einen Fürsprecher bei Gott gewonnen. Denn anders kann Abt Bernhard gar nicht. Unser Glück!