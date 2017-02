Zurzeit sind Semesterferien. Viele sind vielleicht Skifahren, suchen Erholung, wollen Kraft tanken, erleben Freude in der Begegnung, kommen hoffentlich zur Ruhe. Ich habe einfache Gedanken in einem Büchlein gelesen, die ich Ihnen mitgeben möchte:

Das Einfache leben

Das Einfache leben – das scheint gar nicht so einfach zu sein, wie es klingt. Denn warum sonst erleben immer mehr Menschen ihren Alltag als hektisch, als zu voll und beklagen, es sei ihnen alles zu viel. Zeitdruck, Lärm, die Bilder- und Informationsflut, ein hohes Lebenstempo und in freien Zeiten scheinbarer Konsumzwang tragen nicht zum Wohlsein bei.

Nicht verwunderlich, dass die Sehnsucht nach weniger, nach dem einfachen Leben groß ist. Den Alltag anhalten, einfach mal innehalten, Ballast abwerfen, weniger konsumieren, bewusster essen, sich erlauben, die täglichen Verrichtungen langsamer durchzuführen, über Einfaches staunen lernen … das ist es, was eigentlich guttut, was uns dankbar und glücklich werden lässt. Als die Lyrikerin Hilde Domin gefragt wird, was für sie das vollkommen irdische Glück sei, antwortet diese: „Täglich einen intensiven Augenblick zu haben: zeit- und zweckfrei. Ganz hier sein.“

Wenn uns das wieder gelingt, dürfen wir erfahren, wie nach und nach alles Reißen, Zerren und Lärmen auch im Innern nachlässt. (Text: Claudia Peters).

Leerer Raum

Manchmal überkommt es mich. Also gehe ich und besorge mir eine leere Bananenkiste. Die trage ich nach Hause. Und dann geht es los: In meiner Wohnung wandere ich von Schublade zu Schublade, von Regal zu Regal, und nehme den einen oder anderen Gegenstand in die Hand. Nun bin ich nicht unbedingt ein Mensch, der viel sammelt, trotzdem finde ich immer wieder Dinge, die mittlerweile unnötig geworden sind.

Die ich irgendwann einmal in eine Schublade gelegt habe mit dem Gedanken: Das kannst du sicher noch brauchen. Wenn ich sie nun betrachte, weiß ich: Nein, ich brauche sie nicht mehr. Sie sind mir nicht mehr wichtig. Ich lege sie in den Karton. Manchmal mit einem Seufzer, manchmal mit einem Ruck, meist aber nur erleichtert. Ist die Bananenkiste voll, schreibe ich „Zu verschenken“ an ihre Seite und stelle sie vor die Haustür. Zum Glück wohne ich in einer Großstadt. Noch am selben Abend ist die Kiste verschwunden. Ab und zu muss ich leeren Raum um mich schaffen. Um atmen und neu denken zu können. Und wenn ich diesen in meiner Wohnung schaffe, entsteht er auch in mir. (Text: Doris Bewernitz)