Wir leben unser Leben in ganz bestimmten Situationen, als die ganz bestimmten Menschen, die wir sind, mit eben solchen ganz bestimmten Menschen: in unseren Beziehungen, in unserem Beruf. Unser Alltag läuft normalerweise alle Tage ähnlich ab.

In unseren ganz bestimmten Gegebenheiten entwickeln sich vom Aufstehen bis zum Schlafengehen gewisse Abläufe. Manche dieser Abläufe sind gut und hilfreich. Wir müssen nicht ständig überlegen, wie es weitergeht. Manche Abläufe aber sind nicht das Wahre. Es schleicht sich einiges ein, das nicht gut ist. Wir lassen uns gehen, das Gewicht stimmt nicht; durch unsere Eigenart ecken wir an, andere wieder reizen uns und wir reagieren entsprechend. Wir sind gläubige Menschen, leben aber unseren Glauben nicht sehr lebendig.

Mit Aschermittwoch begann die Fastenzeit, die manches bewusst machen soll, was nicht so toll läuft. In dieser Zeit denken wir meist an leibliche Bedürfnisse, ans Essen, ans Trinken. Manche Menschen erlegen sich Fastenopfer in diese Richtung auf, sie wollen weniger Essen, keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, was immer das ist. Das sind durchaus gute Möglichkeiten für die Fastenzeit. Es besteht jedoch die Gefahr, dass wir uns denken: Ich bringe ja mein Fastenopfer und damit ist die Fastenzeit erledigt.

Ginge es aber nicht viel mehr manchmal um andere Dinge, die wir angehen sollten? Wir haben eine bestimmte Art zu reagieren, unser Miteinander zu leben. Auch in dieser Hinsicht gibt es gewohnte Verhaltensweisen, die nicht unbedingt gut sind. Oft sind es richtige „Saubräuche“.

Da könnte die Fastenzeit manches bewusst machen. Ich könnte an meiner Art arbeiten, an den körperlichen Gegebenheiten, bei meinem Zusammensein mit der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft, bei der Erfüllung meiner Aufgaben. Ich könnte mehr spüren als sonst, dass ich helfen sollte (Bettelbriefe), dass ich mich versöhnen müsste mit Menschen, mit denen es Probleme gibt. Es gibt Anlässe genug, auf eine andere Weise zu fasten, die vielleicht zielführender wäre als der Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten oder das Rauchen.

Jesus trat in Israel auf und verkündete eine frohe Botschaft. Der Inhalt seiner Predigt lautet: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die wörtliche Übersetzung sagt noch mehr als die gängige: „Denkt um!“ Ob die Fastenzeit nicht Anlass genug wäre, richtig und gut umzudenken?