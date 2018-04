In letzter Zeit fällt auf, dass auf dem Sektor theologischer Literatur immer wieder neue Publikationen erscheinen, die sich im weitesten Sinn als Korrektur eines bestimmten Jesusbildes verstehen. War es vor ein paar Jahren der Theologe G. Lohfink mit dem Titel „Gegen die Verharmlosung Jesu“, so macht der neue Bischof von Innsbruck H. Glettler in seiner jüngsten Veröffentlichung auf „den unbequemen Jesus“ aufmerksam. Gemeinsam mit dem Psychologen M. Lehofer versucht er darin, Facetten aufzuzeigen, die Schluss machen mit einem „Softie-Jesus“, und diskutiert so manche befremdliche, aufregende und provokante Passage aus dem Neuen Testament.

Es tut gut, wenn traditionelle Standpunkte und Vorstellungen infrage gestellt werden, um neuen lebendigen Erfahrungen Platz zu machen. Solche Reflexionen eröffnen einen neuen Blick auf die Gestalt Jesu.

Im Buchtitel wird Jesus als „Die fremde Gestalt“ bezeichnet – deshalb „fremd“, weil er so nicht in unsere „domestizierte Verpackung“ passt und sich nicht unserem „braven“ Denk-Schema einfügt, weil er da und dort in den Evangelien unverschämt und brüskierend daherkommt, wie etwa in der Begegnung mit der kanaanäischen Frau. Höflich ist anders!

Halten wir es ganz nüchtern fest: Es gibt das „Unerträgliche“ an Jesus in den Evangelien, das leider dahingehend zum Schweigen gebracht wird, dass man gewisse Stellen einfach nicht im Gottesdienst liest – zum Beispiel die berühmten Wehrufe Jesu, die es bis dato nicht in die Sonntagslektionare geschafft haben.

Den Jesus, der nur „lieb“ ist, wie wir uns ihn manchmal in kindischer Manier vorstellen, den gibt es einfach nicht. Wenn man sich mutig der Unverfügbarkeit des Wortes Gottes stellt und nicht an den sogenannten „schwierigen Stellen“ zu glätten beginnt, beziehungsweise ihnen ausweicht, wird ein „unbequemes“ Jesusbild sichtbar, das uns aus unserer Komfortzone herausholt.

Es lohnt sich, dem nicht-konformen, unbequemen Jesus auf die Spur zu kommen – und neu mit ihm zu leben.