Apokalyptische Bilder haben in den Medien Hochkonjunktur: Katastrophen, Erdbeben, Terror und Krieg. Apokalyptik im Stift Heiligenkreuz? Wahrscheinlich erschrecken manche Besucher, wenn sie im Kreuzgang des Stiftes plötzlich vor der Totenkapelle stehen, die der Heiligenkreuzer Familiare Giovanni Giuliani, ein Bildhauer des Barock, 1713 geschaffen hat. Tanzende hölzerne Skelette als Kandelaber tragen die Kerzen: Grotesker Totentanz und mildes Osterlicht – so sehr das eine schreckt, umso mehr tröstet das andere.

Die barocke Tumba erinnert tagtäglich an die Vergänglichkeit. Auf der Stufe vor und hinter dieser befindet sich jeweils eine Kartusche mit einer lateinischen Inschrift. Vorne lesen wir: „Ich führe euch aus euren Gräbern herauf.“ Im Alten Testament ist das nirgends kraftvoller ausgedrückt als beim Propheten Ezechiel. In seiner Vision sieht er in einem gewaltigen Bild ein weites Feld voller Totengebeine: „Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du.“

Plötzlich wird das Tote lebendig: Knochen zu Knochen, sie bekommen Sehnen und Fleisch, ja lebendiger Odem wird den Körpern eingehaucht. Es ist wie ein rückwärts gespulter Film, der den Sieg des Todes rückgängig macht. Von dieser großartigen Vision inspiriert, hat Giuliani die Totenkapelle gestaltet. Für ihn ist das alttestamentliche Bild ein Zeichen, dass auch der Leib des Menschen am Ende eine Vollendung findet. Wir sind nicht gestaltlose Wesen, wenn wir sterben, sondern Gott selbst wird uns bei unserem Namen rufen in unverwechselbarer Identität.

Giuliani will so Auferstehungshoffnung ausdrücken. Mich erinnert das an das Wort des Apostels Paulus: „Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? / Tod, wo ist dein Stachel?“ Mit dieser Frage gehen wir zurück in die Totenkapelle.

Giuliani setzte auch an die Rückseite der Tumba eine Kartusche mit der Inschrift aus dem Buch Daniel: „Denn die Vision erfüllt sich in der Zeit des Endes.“ Wenn ein Mönch stirbt, wird er hier aufgebahrt. Eine weihevolle Atmosphäre umfängt diesen Raum der Stille, nur unterbrochen vom Choral der Mönche „Zum Paradies mögen Engel dich geleiten.“ Die Mönche feiern den Tod nicht als schreckliches Ende, sondern als tröstlichen Heimgang in das ewige Leben.