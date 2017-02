Rosen, Tulpen, rote Herzen, Plüschtiere, Valentins-Bonbonnieren und Torten, oder das spezielle Valentinsdinner für Verliebte, alles in Rosa oder Rot gehalten – am Valentinstag sollten vor allem die Männer nicht vergessen, ihren Frauen ein Zeichen der Liebe zu schenken und Freude zu bereiten.

Schon in der Antike wurde der heilige Valentin in vielen Städten Mittelitaliens verehrt. Er gilt als Patron der Jugend, der Liebenden, als einer, den man für eine gute Verlobung und Heirat angerufen hat.

Wer war dieser Heilige? Er war Bischof von Terni, einer Stadt nördlich von Rom, und stand bei Christen und Heiden in hohem Ansehen. Der römische Kaiser verlangte von ihm, dass er den heidnischen Göttern opfern sollte. Da er dies nicht tat, wurde er gefangen genommen und heilte sogar die blinde Tochter des kaiserlichen Beamten, der ihn in Gewahrsam genommen hatte. Daraufhin ließ sich dessen ganze Familie taufen. Dennoch wurde Valentin enthauptet und auch die Familie des kaiserlichen Beamten wurde hingerichtet. Dies war am 14. Februar 269.

Schon 80 Jahre nach diesem Martyrium wurde das Valentins-Fest in der Kirche am 14. Februar gefeiert. Wie Valentin aber zu den Blumen kam, ist eher auf die Neuzeit zurückzuführen. Der Brauch kam erst im 20. Jahrhundert aus den USA nach Europa und ist in Österreich seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts üblich. Der Ursprung, Blumen zu schenken, geht jedoch auf das antike Rom zurück. Dort wurde am 14. Februar das Fest der Göttin Juno (von ihr leitet sich übrigens auch der Name des Monats Juni ab), der Beschützerin von Ehe und Familie, begangen. Nicht nur die Altäre der Göttin wurden am 14. Februar geschmückt, sondern auch die Frauen sollten mit Blumen beschenkt werden.

Erst sehr viel später wurde diese Gepflogenheit auf den heiligen Valentin übertragen, der deshalb auch heute als Patron der Liebenden angerufen werden darf. So wurde dieser heidnische Brauch „getauft“ und auf den Gedenktag des heiligen Valentin übertragen. Der christliche Glaube sagt uns, dass Gott die Liebe ist und diese Liebe sollen wir einander schenken – nicht nur am Valentinstag.