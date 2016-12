Eine der wichtigsten Regeln aus dem Fahrschulunterricht habe ich noch gut in Erinnerung: Es ist der sogenannte Vertrauensgrundsatz. Der Vertrauensgrundsatz ist ein Rechtsprinzip im Straßenverkehr. Es besagt bei unterschiedlicher konkreter Ausgestaltung, dass man sich grundsätzlich auf das richtige Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer verlassen kann.

Dieses vorausgesetzte gegenseitige Vertrauen ermöglicht erst die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs. Wäre es nicht selbstverständlich, bei Grün zu fahren und bei Rot zu stehen, müsste man in jeder Fahrsituation neu entscheiden, was passieren könnte und von welcher Seite nun die Gefahr kommen würde. Der Vertrauensgrundsatz gilt allerdings nicht, wenn erfahrungsgemäß mit Fehlern zu rechnen ist, sowie gegenüber Kindern, Behinderten und anderen Schutzbedürftigen. Auch bin ich in meiner Erziehung mit einem solchen Vertrauensgrundsatz aufgewachsen.

Meine Eltern und mein familiäres Umfeld haben mich gelehrt, dass man sich prinzipiell auf das richtige Verhalten der Mitmenschen verlassen kann und dass man ihnen auch vertrauen darf! Heute sehe ich in unserer Gesellschaft – auch in Österreich! – diesen prinzipiellen Vertrauensgrundsatz stark gefährdet. Der Wahlkampf der letzten Monate hat dies deutlich gezeigt. Eine Gesellschaft aber, die auf dem Fundament des gegenseitigen Misstrauens als Prinzip aufbaut, hat meiner Meinung nach keine Überlebenschance.

Über kurz oder lang wird eine solche Gesellschaft zerbrechen, und wir brauchen nur in die Geschichte blicken, um zu wissen, was dann droht! Ich halte es für eine wichtige Chance in diesem Advent, auf dieses unabdingbare Fundament unserer Gemeinschaft auch kirchlicherseits wieder hinzuweisen! Wenn in diesen Tagen zu einem gesellschaftlichen Schulterschluss in unserem Lande aufgerufen wird, wenn Gräben überbrückt und Hände einander gereicht werden sollen, dann haben wir den tieferen Sinn der weihnachtlichen Friedensbotschaft verstanden! Lassen wir diese einmalige Chance nicht ungenutzt vorüberstreichen!