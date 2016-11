In allen Kaufhäusern hat schon längst die Vorweihnachtszeit begonnen. Aber auch die Ad-ventmärkte sind schon im vollen Gang. Fast überall werden wir mit Augen und Ohren auf das kommende Fest der Geburt des Herrn eingestimmt. Dabei dauert der heurige Advent wirklich ganze vier Wochen, weil der Christtag auf einen Sonntag fällt. Überdies gibt es Gegenden, wo der Advent seit Jahrhunderten sogar sechs Wochen dauert – wie zum Beispiel in Mailand.

Ich meine trotzdem, dass das weltbekannte „Stille Nacht“ erst zur Weihnacht, frühestens am Heiligen Abend, so richtig passt. Es gibt nämlich sehr schöne Adventlieder, die uns auf Weihnachten vorbereiten.

Das ist das Lied „Tauet Himmel den Gerechten“ mit dem Bild vom Tau, der die verdorrte Natur zum Blühen bringt. Das Klima des Orients mit der langen Trockenzeit lässt die Erde zur Wüste werden. Aber wenn nachts der Tau fällt, grenzt es an ein Wunder, wie dann plötzlich die Wüste zu blühen beginnt.

Ein anderes Bild für die Geburt des Erlösers ist die „Wurzel Jesse“ oder auch „Baumstumpf Isais“. Isai ist der Vater des Königs David, der Urahne des Erlösers, denn Jesus stammt aus dem Geschlecht Davids. Der Stamm Davids war zu einem abgehauenen, aus dem Boden gerissenen Wurzelstock geworden, ohne Leben und ohne Hoffnung. Der Prophet Jesaja verheißt diesem dürren Stumpf einen neuen Anfang. Ein frischer Zweig, ein neuer Spross wächst aus ihm hervor: Der verheißene Retter, der Messias, wie es im Lied „Es ist ein Ros (Reis) entsprungen aus einer Wurzel zart“ angedeutet wird.

In den Adventtagen wird das Weihnachtsgebäck vorbereitet und auch schon verkostet. Es riecht dann beim Adventmarkt und in den Wohnungen nach Süßem. Auch dieses Weihnachtsgebäck hat seine Wurzeln in der Adventfeier und in der Bibel. Wir lesen dort vom Kommen des Erlösers: Da werden die Berge Süßigkeit träufeln und die Flüsse voll Milch und Honig sein. Ein Bild für das wieder geschenkte Paradies. Wo der Erlöser ist, da ist alle Bitterkeit entschwunden. Da sind Himmel und Erde im ewigen Hochzeitsmahl vereint. Endlich haben Gott und Mensch zueinandergefunden. Der Honig und der Lebkuchen als Honiggebäck sind Zeichen des Friedens und der Freude über die Erlösung.