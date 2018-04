Seit einigen Tagen tobt in den sozialen Medien ein Sturm der Entrüstung über die Entscheidung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder, verpflichtend ein Kreuz in allen öffentlichen Behördenräumen anbringen zu lassen. Was mich besonders nachdenklich macht, aber auch bedrückt, sind die scharfen Reaktionen, vor allem von Seiten kirchlicher Personen, wie etwa des katholischen Studentenseelsorgers im Bistum Würzburg oder des Bochumer Professors für Dogmatik.

Gleich eingangs vorweg: Ich bin keineswegs naiv und durchaus im Klaren, dass hinter der bayrischen Entscheidung auch eine gehörige Portion politischen Kalküls stecken mag! Nun halte ich aber die Reaktionen der beiden eben genannten Herren für weit überzogen und auch in dieser Form schädlich. Natürlich darf das Christentum nicht nur demonstriert, sondern muss auch praktiziert werden. Aber es wirkt auf mich wie das Missverständnis eines seltsamen ideologischen Laizismus (ein Ausdruck, den der Religionsrechtsexperte Dr. Dominik Orieschnig sehr treffend geprägt hat!) und eines falschen Schuldbewusstseins vor der Geschichte, dem auch manche Kirchenvertreter in die Falle gehen, wenn sie meinen, dass das Kreuz als „öffentliches Symbol“ automatisch als Zeichen der Intoleranz und des Ausschlusses aller anderen Religionen gesehen wird.

Das Kreuz, richtig verstanden, grenzt niemals aus, sondern es schließt ein – so der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Und er führt weiter aus: „Das Kreuz ist kein Identitätszeichen irgendeines Landes oder eines Staates. Wir sehen die weit ausgestreckten Arme und sollen uns genauso verhalten und eine Zivilisation der Liebe aufbauen!“

Dem ist von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen, und das sollte man all jenen, die sich jetzt so lautstark und selbstbewusst zu Wort melden, durchaus ins Stammbuch schreiben!