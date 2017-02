Auch ich habe heuer wieder am Valentinstag einen kleinen Blumengruß erhalten und mitten drin steckte ein großes rotes Herz, das mich zum Nachdenken anregte.

Ein Mensch kann ein aufmerksames oder abgestumpftes Herz, ein gutes und liebevolles oder ein liebloses und gleichgültiges Herz haben. Wir sprechen im Alltag immer wieder von Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck haben. Wir können wohl nur erahnen, was ein Mensch alles aus seinem Herzen machen kann.

Seit Jahrtausenden steht das Wort Herz für eine Vielfalt an Sichtweisen, Erfahrungen und Bildern. Es ist ein Ur-Wort unserer menschlichen Sprache und meint eben neben allem Organischen immer auch den Menschen mit seiner ganzen Gesinnung, seiner inneren Einstellung und seinem Charakter.

Deshalb entscheidet sich immer im Herzen eines Menschen, welche Früchte er in seinem Leben hervorbringt, welche Lebensqualitäten von ihm ausgehen, wie er auf andere wirkt und was er bei anderen bewirkt. Im Herzen liegen die Grundhaltungen, die das Verhalten eines Menschen prägen und die Verhältnisse um ihn herum beeinflussen.

Ja, auf das Herz des Menschen kommt es an. Darum braucht unser Herz immer wieder eine gute Pflege, damit es nicht verkümmert, nicht verkrüppelt, verdirbt oder sich verhärtet, sondern lebendig bleibt.

Im Grunde genommen ist alles in unserem Leben „Herzenssache“, selbst die kleinsten, unscheinbarsten Vollzüge. Unser Herz ist immer gefragt, in der Begegnung mit unseren Mitmenschen, im Umgang mit der Schöpfung und mit allen Dingen in ihr, vor allem aber auch in unserer Gottesbeziehung. Und genau deshalb gibt es für mich persönlich nichts Schöneres als die Begegnung mit einem Menschen, der Herz zeigt. Und wie sehen Sie das?