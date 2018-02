Wer zu Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch einen Gottesdienst besucht und dabei das Aschenkreuz empfängt, wird das liturgische Begleitwort hören: „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst!“

Wenn ich als Zelebrant bei der Aschenkreuzerteilung unter anderem jungen lebensfrohen Menschen die Asche auflege, umschleicht mich immer die Paradoxie dieses Wortes. Mitten im blühenden Leben wird der Mensch an seine Endlichkeit erinnert. Was macht das mit dem Menschen? Will uns die Fastenzeit in unserer Vergänglichkeit festmachen?

Nein, sie will uns vor diversen Verdrängungsmechanismen bewahren und in uns einen Umdenkprozess auslösen: Kann ich mit Blick auf meine Endlichkeit so weiterleben wie bisher? Sind die Prioritäten in meinem Leben richtig gesetzt? Für gewöhnlich wird die Begrenztheit unseres Lebens nur negativ wahrgenommen. Die christliche Perspektive aber weist eine andere Richtung:

Das Wissen um die Endlichkeit unseres Lebens ist Herausforderung und Einladung zum Leben: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10)

macht die Zeit, die uns geschenkt ist, kostbar und einmalig (Wie gehe ich mit meiner Zeit um?)

wird zur stillen Mahnung, endlich anzufangen, zu leben und das Leben als Geschenk zu verstehen

verhindert das Leben nicht, sondern gibt ihm in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit Würde und Qualität

verleiht unserem Leben nicht nur einmaligen Wert, sondern eine besondere moralische Verantwortung: Ich trage Verantwortung für mein Leben. Es ist nicht egal, wie ich lebe. Ich werde einmal von meinem Schöpfer nach meinem Leben gefragt werden. Auf IHN lebe ich zu.

Es geht n icht um Angstmacherei, sondern darum, dieses Leben mit seinem realen Gottesbezug ernst zu nehmen. Wir leben vom Ende her und auf das Ende zu – diese österliche Perspektive, zu der uns die „österliche Bußzeit“ (= Fastenzeit) wachrütteln will, heißt daher: endlich leben!