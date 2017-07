Während ich diese Zeilen schreibe, hat es draußen schweißtreibende 35 Grad. Ich sehne mich nach Abkühlung.

Genauso ins Schwitzen komme ich beim Blick in meinen Terminkalender. Eine Veranstaltung jagt die andere, eine Verpflichtung die nächste. Ich sehne mich nach dem ersten Ferientag.

Dazu hat uns der unerwartete Tod von zwei Mitbrüdern überrascht. Die Begräbnisse wollen vorbereitet sein. Das braucht Zeit und Aufmerksamkeit, das geht nicht im Vorbeigehen. Im Stress der Schulschlussereignisse sind viele Gemüter erhitzt. Bei allen Veranstaltungen erwarten die Leute, dass ich mich ganz ihnen widme. Ich spüre aber längst, dass ich nicht mehr ganz bei der Sache bin.

Da höre ich bei unserem Frühgottesdienst folgendes Evangelium: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.“

Was für ein Evangelium zu Ferienbeginn! Darin ist alles enthalten: Meine Sehnsucht nach Abkühlung in der hitzigen Schulschlusszeit. Meine Sehnsucht nach weniger Terminen. Meine Sehnsucht nach Auslassen-Dürfen, Entspannung und Erholung. Einfach einmal nur die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und danach wieder ganz da sein können für Menschen.

Wann bieten sich bessere Gelegenheiten, Ruheplätze aufzusuchen, wenn nicht in der Urlaubszeit? In der Hitze des Sommers sind die kühlen Kirchen eine verlockende Einladung. Die Gipfel der Berge führen dem Himmel ein Stück näher. Das Nass des Wassers trocknet am Ufer des Sees durch die Kraft der Sonne ganz von allein. Herz was willst du mehr?

„Ich will euch Ruhe verschaffen“, steht im Evangelium.

Erholsamen Urlaub!