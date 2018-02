In seiner Botschaft zur Fastenzeit zitiert unser Papst ein Wort aus dem Matthäusevangelium: „Weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten.“ ( Mt 24, 12) Was meint er damit? Papst Franziskus spricht von falschen Propheten und nennt sie Schlangenbeschwörer und Scharlatane. Sie verlocken zu einer momentanen Befriedigung, die mit Glück verwechselt wird.

Viele leben auch als Sklaven des Profits und bauen auf den trügerischen Schein des Geldes. Manche leben in der Meinung, sich selbst zu genügen, und bemerken nicht, dass sie Opfer der Einsamkeit werden.

Um Leid und Kummer zu vertreiben, werden nicht selten einfache und schnelle Lösungen angeboten. Solche falsche Heilmittel können Drogen oder schnelle, aber verhängnisvolle Verdienstmöglichkeiten sein.

Oder es werden in einem geradezu virtuellen Leben einfach und schnell Beziehungen geknüpft, die dann nach kurzer Zeit dramatisch verlaufen und sich als sinnlos entpuppen. Man kann sie als Wegwerfbeziehung bezeichnen.

Was aber sind Anzeichen dafür, dass die echte Liebe in uns erlöschen und zu erkalten droht? Woran erstickt die Liebe? Es gibt die große Versuchung, sich zu isolieren. Es gibt die egoistische Trägheit und den sterilen Pessimismus, der zum Mangel an Liebe führt. Schließlich führen der Ehrgeiz und die Habsucht zur Ablehnung Gottes.

Das bedeutet, dass wir nicht bei ihm Trost suchen, sondern in Verzweiflung geraten, weil wir nicht an seine Tröstung durch sein Wort und seine Sakramente der Kirche glauben und sie in rechter Weise nützen.

Stattdessen fühlen wir uns bedroht in unseren vermeintlichen Sicherheiten und lehnen vieles ab: das ungeborene Leben, die kranken alten Menschen, den Gast auf der Durchreise, aber auch den Mitmenschen, der unseren Erwartungen nicht entspricht, weil er eine andere Sprache spricht, aus einer anderen Kultur kommt oder eine andere Hautfarbe hat.

Hier verweist uns Papst Franziskus auf das kommende Osterfeuer, wenn die Osterkerze in der Osternacht entzündet wird. Dieses neue Licht möge die Dunkelheit allmählich vertreiben, auch das Dunkel unserer Herzen.