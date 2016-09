Derzeit sind wir von Krisen geradezu umzingelt: Die Wirtschafts- und Finanzkrise treibt uns weiterhin; am Zukunftshorizont bedroht uns der Klimawandel und die Gegenwart ist von Flucht und Migration bestimmt. An diesen Reibeflächen entstehen brennende Wunden unserer Weltsicht und unseres ökonomisch geprägten Systems.

Mit der zunehmenden Pragmatik in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verlernen wir immer mehr, über sinnstiftende Zusammenhänge nachzudenken; die Wirkkraft von Religion wird ausgeblendet und die Prägekraft des Glaubens ignoriert. Geistig sind wir dabei, im „Nirgendwo“ zu landen! Wir haben einen Mangel an Gotteserfahrung, an Gottesbeziehung, an Gott-Lernen, an Gottsuche. Wer aber das Absolute nicht mehr kennt, der schwebt im ideologiefreien Raum und baut sein Leben auf einer ständigen Verhandelbarkeit auf.

Das hat auch mit den heutigen Krisen zu tun – sie sind immer auch Gotteskrisen. Deshalb ist die Gottesfrage heute so entscheidend. Denn der Glaube an Gott ist nicht neutral gegenüber unseren Problemen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Glaube fördert den Geist der Unterscheidung: Was führt zu Freiheit oder Unterdrückung? Was eröffnet Zukunft oder was bewirkt Resignation und Zynismus? Was weckt Verantwortung, Freude und Engagement oder was schafft Zerstörung, Krieg, Vernichtung? Was bringt unserer Zeit einen Mehrwert an Vertrauen und Zuversicht? Diese konkreten Fragen sind Fragen nach Gott!

Das lässt sich mit einem Wort von Dostojewski zusammenfassen: „Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt!“

Denn der Glaube an Gott versteht das Handeln des Menschen als Antwort auf den Anruf Gottes, als ein Tun von Gott geführt durch seinen Geist. Bei allem Planen, Organisieren, Arbeiten und bei politischen Entscheidungen dürfen wir vertrauen, von Gottes Kraft und Wirken getragen zu sein.

Gottvertrauen bringt immer eine neue Qualität in unser Handeln und zugleich eine unglaubliche Weite. Wir sind von einer unendlichen Fülle göttlicher Möglichkeiten umgeben, die unser Planen und Schaffen tragen. Das immer Neue, Unverbrauchte, das Überraschende, die neuen Motivationen strömen uns aus dem göttlichen Urgrund der Liebe, aus dem langen Atem Gottes zu. Gott berührt uns in jedem Augenblick.

Vertrauen wir darauf: Krisenzeiten sind Gotteszeiten!