Wir haben seit 1. Oktober 2016 im Stift Melk eine sehr gute Sonderausstellung unter dem Titel „Fremde Nachbarn“. Sie wurde von einem engagierten Team aus der Stadt Melk gestaltet. Asylwerber von Stift und Stadt Melk erzählen darin von der damaligen Situation in ihrer Heimat. Es sind erschütternde Berichte. Es besteht in Melk mit den „fremden Nachbarn“ eine gute und herzliche Zusammenarbeit, und die Integration funktioniert.

Ahmad AlDiebi machte sich Gedanken über die Menschlichkeit und er schrieb: Für die meisten Menschen ist Menschlichkeit das Recht, seinen Träumen und Zielen zu folgen und all das in einer harmonischen und friedlichen Umgebung. Laut Wissenschaft und Religion ist Menschlichkeit angeboren. Menschlichkeit bedeutet Nächstenliebe. Menschen zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Seinen Feind mit Respekt zu behandeln und Gott für das Leben zu danken. Der Terrorismus zwingt Menschen, aus ihren Heimatländern zu fliehen. Sie sind auf der Suche nach einem friedlichen und sicherem Zuhause. Das finden viele in Europa, weil Menschlichkeit in Europa großgeschrieben wird.

Wenn ich könnte, würde ich gerne meine Dankbarkeit und meinen Respekt in die Welt hinaus schreien. Niemand muss vor mir, anderen Asylwerbern oder Flüchtlingen Angst haben. Wir sind Menschen wie alle anderen, die in Frieden leben möchten.

Wir sind nicht nach Europa gekommen, um Probleme zu machen. Wir lieben das Leben. Es gibt keinen Grund, sich vor unserer Religion zu fürchten.

In unseren Heimatländern haben wir mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen zusammengelebt. Und nie gab es deshalb Probleme. Böse Menschen gibt es immer und überall. Wenn einige Flüchtlinge sich falsch benehmen, heißt das nicht, dass alle Flüchtlinge schlechte Menschen sind.

Urteilen kann man nur, wenn man die Menschen kennt. Es ist wie bei Zucker und Salz: Beides ist weiß. Den Unterschied erkennt man aber nur, wenn man es probiert.

Die Ausstellung im kleinen Barockkeller ist noch bis zum 28. Februar 2017 täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt frei.