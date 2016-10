Pharisäer versus Zöllner als Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft? Nach dem heutigen Sonntagsevangelium bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass wir in diesen beiden Charakteren tatsächlich so etwas haben, was unsere modernen Sozietäten entscheidend prägt.

Zunächst muss ich eine Lanze für die Pharisäer brechen: Sie waren keineswegs die Frömmler, die Heuchler und Spießer, wie sie so oft missverstanden wurden! Sie waren eine in die Zukunft blickende Laiengruppe, die man fast progressiv nennen konnte, und die ihr – vor allem religiöses – Leben in Regulativen und Normen auffassten, in denen ihre Lebensbahn dahinging. Diese Gesetze versprachen geradezu Identität und Sicherheit und jegliches Verlassen dieser Bahn war sozusagen ein Abfall von Gott. Ihr Gottesbild war das eines Gesetzgebers und diese Gesetze werden zum Maßstab aller Dinge – koste es, was es wolle!

Die Zöllner hingegen waren tatsächlich die Korrupten, die sich wohl mit der Besatzungsmacht arrangierten und davon ausgiebigst profitierten!

Wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr der Versuchung nachgibt, alles und jedes durch Gesetze regulieren und dadurch Böses verhindern will. Aber ist das nicht gerade der Teufelskreis des Pharisäismus? Glaubt jemand ernsthaft, dass noch mehr Gesetze und Regeln uns in eine bessere und gefahrlosere Zukunft führen? Geht es uns vielleicht am Ende wie dem „Zauberlehrling“ bei Goethe, der sich der „hilfreichen Geister“, die er selbst hervorgerufen hat, nicht mehr erwehren kann?

Inwiefern aber soll nun der Typ des Zöllners einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten? Es ist sein Gottesbild, das so diametral dem des Pharisäers gegenübersteht: Sein Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, der den Menschen, der vom Weg der Gesetze abgekommen ist, nicht verwirft und der ihm aus Liebe immer wieder eine neue Chance zur Lebensänderung gibt! So darf auch ich mich immer wieder fragen: Wie schaue ich auf dieses Gleichnis? Wer bin ich in Wahrheit? Doch immer wieder mal der Pharisäer, aber hoffentlich auch der Zöllner, der erkennt: An Gottes barmherzigem Wesen kann unsere Kirche, aber auch unsere Gesellschaft genesen!