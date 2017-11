Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr geht auch bei uns die Angst vor ähnlichen Attentaten um. Mit Betonhindernissen vor den Eingängen der Christkindlmärkte versucht man, die Sicherheit zu erhöhen. Damit die weihnachtliche Stimmung nicht beeinträchtigt wird, sind bei uns die Betonblöcke als überdimensionale Weihnachtspackerl verkleidet. Wir lassen uns doch in unserer Konsumgesellschaft Weihnachten als Fest der Freude nicht nehmen.

Das Licht vertreibt die Finsternis. Diese urmenschliche Erfahrung ist vielleicht der Grund, weshalb in der dunklen Jahreszeit unsere Städte, Häuser und Wohnungen in diesem äußeren Glanz erscheinen. Die meisten Menschen freuen sich über Symbole dieses Festes, und zwar unabhängig von ihrer Weltanschauung und ihrem Glauben. Ob Väterchen Frost, entstanden im kommunistischen Russland, schelmischer Weihnachtsmann, Rauschgoldengel oder blond gelocktes Christkind – viele Symbole sind jedoch inhaltsleer und austauschbar geworden. Ich möchte aber das adventliche und weihnachtliche Brauchtum nicht deshalb abwerten.

Es ist gut und wichtig, dass Menschen Licht und Wärme, Angenommensein und Beschenktwerden erfahren. In kaum einer Zeit machen wir deshalb so viele Besuche bei Verwandten und Freunden wie auch bei besonders bedürftigen Menschen. Besuchen heißt dem Sinne nach, sich gegenseitig suchen und finden wollen, Halt und Heimat geben mitten im Strudel der heutigen menschlichen Obdachlosigkeit und seelischen Heimatlosigkeit vieler.

Aber was ist Weihnachten? „Das Licht leuchtet in der Finsternis.“ Der Stern von Bethlehem, der vor 2000 Jahren auf das Kind in der Krippe hingewiesen hat, offenbart auch uns heute ein Geheimnis, das allen Zeiten ihr wahres Licht schenkt: Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und unter uns gewohnt hat. „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“ – die Ablehnung des Kindes von Bethlehem, das in einem Stall zur Welt kommt, hindert Gott nicht, die hoffnungsvolle Botschaft der Welt zu verkünden, dass alle, die ihn aufnehmen, in den Lobgesang der Engel einstimmen dürfen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade!“

Es wäre doch eigenartig, wenn wir Weihnachten feiern und den, der uns besuchen möchte, draußen vor der Tür unseres Herzens lassen. Heben wir diese Blockaden wieder auf, damit wir selber Menschen des Friedens werden, anderen sein Licht bringen und so die drückende Angst überwinden.