Also fangen wir wieder ein neues Jahr an. Kirchlich fällt der Neujahrstag auf den Oktavtag von Weihnachten, an dem Gott einen neuen Anfang mit den Menschen gesetzt hat – überraschend und ungewöhnlich. Liturgisch hören wir am Neujahrstag von den Hirten, die zur Krippe eilen. Und was gab es für diese zu sehen? „Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.“ War das nicht eher ein armseliger Anblick? Schaut so der neue Anfang mit Gott aus? Kann sich Gott so sehen lassen? Und doch heißt es von den Hirten: „Sie kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.“ Hätten sie nicht vorher die Botschaft des Engels „Heute ist euch der Heiland geboren!“ gehört, wohl kaum hätten sie in diesem Kind die Gegenwart Gottes erkannt.

In der Krippe zeigt Gott sein wahres Gesicht. Er begegnet uns auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Ein hilfloses Kind ist nicht unbedingt ein überwältigender Gottesbeweis, für viele eher eine Zumutung. Und doch, näher war uns Gott noch nie: all denen, die selbst hilflos sind und angewiesen auf Schutz und Wärme; all denen, die leicht übersehen werden und an denen man am liebsten möglichst schnell vorbeigeht; uns allen in unserer Zerrissenheit und unserem Hunger nach Leben und Liebe!

Gott begegnet uns im Alltag der Welt. Sogar im Gewöhnlichsten ist er zu finden, der ganz und gar Ungewöhnliche. „Heute ist euch der Retter geboren!“ Jeden Tag können wir ihn suchen und finden.

Machen wir uns wie die Hirten auf die Suche nach ihm! Die Gegenwart Gottes soll den Alltag prägen – täglich neu! Deswegen zählen wir ja sogar die Jahre nach seiner Geburt. Gerade fangen wir 2018 an.