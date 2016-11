„Rebuilt“ – so titelt das Buch des amerikanischen Pfarrers Michael White und seines pastoralen Mitarbeiters Tom Corcoran. Dieses Buch hat mich elektrisiert. Es beschreibt einen neuen Weg, den beide mit ihrer Pfarre „Church of the Nativity“ im Norden von Baltimore begonnen haben. Damit haben sie ihre Gemeinde aus einem ständigen Niedergang in ein neues Wachstum geführt. Dieses Buch ist ein starkes Signal wider die Resignation. Selbstverständlich lassen sich amerikanische Verhältnisse nicht auf die Kirche in unserem Land übertragen. Aber die grundsätzliche Analyse der Situation und der notwendige Wandel treffen auch unsere Gemeinden.

Worum geht’s? In der Pfarre „Church of Nativity“ wird alles angeboten, was eine lebendige Pfarre mit guten Mitarbeitern bieten kann. Diese beeindruckenden Angebote lösten auch eine gewisse Art von Selbstzufriedenheit bei den Mitarbeitern aus. Aber bei den Gemeindemitgliedern ist immer mehr eine Konsum- und Servicekultur entstanden. Sie nehmen, was sie brauchen; sie wählen aus, was ihnen passt; sie verlangen ein funktionierendes Totalservice. Viele Christen in dieser Pfarre entwickelten sich immer mehr zu Konsumenten. Und die engagierten pfarrlichen Mitarbeiter zeigten immer mehr Ermüdungs- und Überforderungserscheinungen. Ein Satz aus dieser Analyse: „Je mehr wir anboten, desto schneller mussten wir rennen, um am selben Platz zu bleiben!“ Trotzdem waren die Erfolge mager und mit der Überforderung kam auch die Frustration.

Diese Analyse betrifft auch viele Pfarren in unserem Land. Und sie erinnert mich auch an die Politik, die ebenso mit der Konsumenthaltung vieler Zeitgenossen konfrontiert wird. Trotz vieler Initiativen wächst eine Politikverdrossenheit.

In „Rebuilt“ wird eine neue Kultur in den Pfarrgemeinden eingefordert. Die Gemeinde muss von der Bestandserhaltung zum missionarischen Dienst kommen. Es gilt, die entkirchlichten Katholiken in unseren Gemeinden zu erreichen. Die Kirchenmenschen müssen die Kirchenfernen suchen, die Insider die Fernstehenden, aus Mitläufern müssen Nachfolger werden. Es gilt, den Menschen, die Gott suchen, zu helfen, IHN zu finden. Die Menschen in der Gemeinde müssen einen „Blick nach außen“ gewinnen. Sie müssen selber zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu werden. Nur wenn sie das werden, können sie auch andere Menschen gewinnen. Jüngerschaft ist die entscheidende Voraussetzung und es braucht auch die Freude der Mitarbeiter, Kirche zu sein. Nur so wird es Wachstum in der Kirche, in den Pfarren geben.

Der dazu notwendige Dreischritt ist ganz einfach: Gläubige aufrütteln! „Verlorene“ suchen und erreichen! Der Kirche eine neue Bedeutung geben! Den Gemeindemitgliedern muss die Frohe Botschaft Jesu am Herzen liegen, die allen Menschen und der Gesellschaft dient. Gott selber schenkt die Gaben, die nötig sind, um die heutigen Aufgaben zu lösen. Gottes Geist wirkt!