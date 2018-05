Am 5. Mai gedachte die Welt des 200. Geburtstags von Karl Marx. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann schrieb vor Kurzem „Im Grunde unseres Herzens sind wir alle Kryptomarxisten“. Denn die materiellen Grundlagen (wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt unserer Gesellschaft) würden alle Lebensbereiche bestimmen: Arbeit und Recht, Staat und Gesellschaft, Liebe und Gefühlsleben. Aber stimmt das wirklich?

Sicherlich hat Papst Franziskus recht, wenn er vor den zersetzenden Banalitäten des Konsums warnt. Und der 2003 verstorbene Neomarxist und Vordenker des Prager Frühlings, Milan Machovec, hatte recht, wenn er sagte, dass heute nicht – wie es einst Karl Marx ausdrückte – Religion Opium für das Volk sei, sondern der Flachsinn, die Banalität.

Wir müssen also nicht einfach die Lehren des ersten Kapitalismus-Kritikers Karl Marx wiederholen, sondern eher kritisch hinterfragen, um aus unserer materialistischen Verblendung herauszukommen und den Menschen als Ebenbild Gottes wiederzuentdecken, der ohne Gott sein eigenes Selbstverständnis verleugnet. Millionen Menschen haben nach der Oktoberrevolution von 1917 unter dem Marxismus gelitten. Millionen Menschen mussten im Namen dieser Ideologie ihr Leben lassen. Ob Karl Marx selbst als Marxist zu bezeichnen ist, das mögen die beantworten, die sein philosophisches Werk wissenschaftlich erfasst haben.

Am 1. Mai, wenige Tage vor dem 200. Geburtstag von Karl Marx, wurde in Szombathely, einer ungarischen Stadt des ehemaligen kommunistischen Ostblocks, ein Mann seliggesprochen, der als junger Priester – und im Geheimen Zisterziensermönch – sein Leben für den Glauben an Jesus Christus hingab, als er von kommunistischen Schergen in einen Hinterhalt gelockt und mit 32 Messerstichen ermordet wurde.

Bis zur politischen Wende von 1989 versuchte man, das Gedächtnis an diesen jungen Märtyrer P. Anasztáz János Brenner (1931–1957), der als begeisternder Kaplan viele Menschen bewegte, zu unterdrücken. Selbst im Priesterseminar der eben genannten Stadt durfte auf kommunistische Weisung hin sein Bild nicht aufgehängt werden.

Es war bewegend, die 30.000 Gläubigen, die zur Seligsprechung gekommen waren, auf Ungarisch am Ende der Feier das Te Deum singen zu hören: „Dich, Gott loben wir, dich, Herr, preisen wir. […] Dich bitten wir denn, komm deinen Dienern zu Hilfe, die du erlöst mit kostbarem Blut. In der ewigen Herrlichkeit zähle uns deinen Heiligen zu.“

Diese Perspektive lässt erkennen, dass jede Ideologie, die meint, auf Erden ein Paradies erstellen zu können, scheitern muss, denn der Himmel öffnet sich uns erst dann, wenn wir den Weg des Glaubens mit Christus bis zum Ende gegangen sind.