Die Schallaburg-Ausstellung „Byzanz und der Westen“ ist eröffnet. Byzanz war immer ein Sehnsuchtsort für den Westen – oft ein Synonym für Macht, Reichtum, gutes Leben. Das wird in der Ausstellung durch grandiose Kunstschätze deutlich, die die Geschichte zwischen Byzanz und dem Westen erzählen. Dieses Verhältnis war fast immer spannungsgeladen.

Aus der politischen Beziehungsgeschichte ist die Kirchengeschichte nicht wegzudenken. In diesen tausend Jahren haben sich die Kirchen des Ostens und die römische Kirche nicht leichtgetan – ja es war sogar eine zerstrittene, oft mit Hass erfüllte Beziehung.

Das Jahr 1964 ist das Jahr mit dem Beginn eines neuen Aufeinander-Zugehens: Das II. Vatikanische Konzil beschließt das Ökumenismus-Dekret, mit dem es Respekt und Wertschätzung verpflichtet. Es begegnen einander der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel – Patriarch Athenagoras – und Papst Paul VI. in Jerusalem. Der Bruderkuss der beiden läutet den Beginn einer neuen Beziehungsgeschichte ein. 1964 gründet Kardinal König die Stiftung „Pro Oriente“, um den Kontakt zwischen der katholischen Kirche und den altorientalischen und orthodoxen Kirchen des Ostens herzustellen und zu vertiefen. Das Wirken dieser Stiftung darf man als eine Erfolgsgeschichte bezeichnen: Es galt, Gesprächspartner in den orthodoxen und altorientalischen Kirchenleitungen zu finden, gemeinsame Studienwochen für das gegenseitige theologische Verständnis zu veranstalten, Vorteile ab- und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Das ist gelungen. Die Kirchen des Ostens und die römisch-katholische Kirche gehen aufeinander zu. Durch die vielen Begegnungen sind Vertrauen und ein „Dialog der Liebe“ (Kardinal Koch) entstanden. Für einen gemeinsamen Weg muss noch der „Dialog der Wahrheit“ fortgesetzt werden. Papst Johannes Paul hat eingefordert, dass die Kirche mit beiden „Lungenflügeln“ atmen muss: die Kirchen des Ostens und des Westens. Dieser ökumenische Aufbruch ist ein Geschenk des Geistes Gottes an die Kirchen des 20. Jahrhunderts. So darf man heute den Ausstellungstitel in die Gegenrichtung umkehren. Dann wird aus „Byzanz und der Westen“ „Rom und der Osten“.