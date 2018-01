Das Verhältnis zwischen Gesellschaft und katholischer Kirche in Österreich erscheint mir manchmal wie das Märchen von Hase und Igel. Während der Hase läuft und läuft, ist der Igel schon am Ziel, weil er dort einen Doppelgänger platziert hat.

So ging es mir durch den Kopf, als in der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass der Verfassungsgerichtshof Anfang Dezember 2017 jene Regelungen aufhob, die gleichgeschlechtlichen Paaren den Zugang zur Ehe verwehrten und begründete dies mit dem Diskriminierungsverbot. Es war gut und richtig, dass sich Vertreter der Kirche anschließend zu Wort meldeten und in abgewogener Weise sachliche Kritik übten.

Aber der Zug war längst abgefahren! Mein Mitbruder, der Prämonstratenser Generalvikar der Diözese Linz, Severin Lederhilger, hat zu Recht angemerkt, dass „man nicht mehr von einem gemeinsamen gesellschaftlichen Grundkonsens hinsichtlich Ehe und ihrer Wesenselemente ausgehen kann“. Trotzdem sind wir weit entfernt, „das alle Felle den Bach hinunter geschwommen sind“!

Global gesehen, ist die Kirche mit sehr unterschiedlichen Formen des staatlichen Eherechts konfrontiert. Und außerdem basiert das Eheverständnis der katholischen Kirche nicht auf einem bürgerlichen Ehebegriff des 19. Jahrhunderts! Die obligatorische Zivilehe wurde gesetzlich in Österreich erst 1938 (!) eingeführt!

Welche Konsequenzen hat dies meiner Meinung nach: Die Kirche sollte durchaus den Schulterschluss mit jenen gesellschaftlichen Kräften suchen, die sich des Wertes einer christlichen Ehe und Familie für unsere Zivilgesellschaft bewusst sind. Was nicht bedeutet, dass Andersdenkende und deren Lebensformen deshalb diskriminiert werden! Und eine Antenne haben für gesellschaftliche Tendenzen: In der Shell-Jugendstudie 2015 wurde angegeben, dass bei einem Großteil der Jugend Freundschaft, Partnerschaft und Familie sowohl bei den Mädchen und Jungen an erster Stelle stehen. Hätte das nicht schon damals der Kirche zu denken geben sollen? Um auch dementsprechend in der Öffentlichkeit zu handeln?