In wenigen Tagen feiern wir Karfreitag und Ostern. Für viele Menschen sind beide Tage ohne Belang – mehr oder weniger nur ein verlängertes Wochenende. Ostern ist aber mehr als Osterhase und Osterei. Es ist der Glaube, dass am Ende unseres Lebens nicht der Tod das Sagen hat, sondern derjenige, der den Tod und das Böse für uns alle besiegt hat durch seine Auferstehung: Jesus Christus. Bis heute wird dieser Glaube gelebt und verkündet. Grund dafür sind die Augen- und Ohrenzeugen, die als Märtyrer die Auferstehung des gekreuzigten Jesus bis in ihren eigenen Tod hinein bezeugt haben, indem sie sterbend wie Jesus für ihre Peiniger beteten: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „In deine Hände lege ich meinen Geist.“

Am 1. Mai wird ein solcher Märtyrer der Gegenwart, der Priester János Brenner in Szombathely (Steinamanger) in Ungarn von der Kirche seliggesprochen. Als 26-jähriger Kaplan wurde er in der Nacht zum 15. Dezember 1957 in einen Hinterhalt gelockt, weil man vorgab, er müsse einem Sterbenden die Sakramente der Kirche spenden. Der junge Priester, der echten Seeleneifer hatte, machte sich auf und wurde unterwegs von kommunistischen Schergen mit 32 Messerstichen ermordet. Bei sich hatte er die Eucharistie, die er dem Sterbenden als Wegzehrung spenden wollte.

Sein österlicher Glaube und seine Liebe zu Christus waren das Feuer, das durch diesen Mord ausgelöscht werden sollte. Aber das Gegenteil war der Fall. Trotz jahrzehntelanger staatlicher Unterdrückung der Verehrung dieses Märtyrers wurde er nicht vergessen. Als Leitwort seines Lebens wählte er das Wort aus dem Römerbrief: „Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind.“

Als Zisterzienser werden wir von Heiligenkreuz einen Bus zu dieser Seligsprechung organisieren, denn János Brenner war auch Zisterzienser im kommunistischen Ungarn, jedoch im Geheimen. Sein Ordensname ist auch für uns ein Glaubensbekenntnis: Pater Anastasius, das heißt: der mit Christus auferstandene, der selbst den Märtyrertod durch das Feuer seiner Liebe überwunden hat. Denn stärker als der Tod ist die Liebe, und heller als die Nacht des Hasses ist das Licht des auferstandenen Christus.