In letzter Zeit gab es Diskussionen wegen der Übersetzung dieser Vaterunser-Bitte. Es wird der Wunsch geäußert, den offiziellen Wortlaut des Gebetes an dieser Stelle zu ändern, damit die Bitte nicht missverstanden wird in dem Sinn, Gott könnte der Versucher sein.

Mit Versuchung ist aber weder die zarte Verlockung von Schokolade noch ein erotisches Abenteuer, das eine Sünde wert sein könnte, gemeint. Mit Versuchung und dem damit verbundenen Bösen ist der Glaubensverlust angesprochen! Die Versuchung, den Glauben an Gott zu verlieren.

Ein Exeget meint, was wir mit „Versuchung“ übersetzen, kann „Bedrängnis“ meinen. Gott stellt sein Volk auf die Probe, indem er es in Bedrängnis bringt. Er will aber nicht, dass es sündigt, sondern dass es seine inneren Kräfte mobilisiert und wächst und reift.

Die zur Sünde versuchende Kraft kann alles Mögliche sein und überall vorkommen: Welt, Umgebung, falsche Freunde, eigenes Unglück, Krankheit und Elend, ins Böse ragende Triebe der Menschen, all das kann uns ganz schön in Bedrängnis bringen. „Das Böse ist immer und überall“ heißt es in einem Song der Musikgruppe EAV.

„Erlöse uns von dem Bösen“ meint in diesem Zusammenhang: Gib uns die Kraft und den Halt des Glaubens, dass wir uns in der Alltäglichkeit des Lebens bewähren. Gib uns Mut, Widerstand zu leisten, wo unser Gewissen in Bedrängnis gerät. Gib uns Eindeutigkeit in unserer Lebenseinstellung, dass wir uns nicht von falschen Propheten und Erlösern einlullen lassen. Gib uns die Entschlossenheit, die Gelegenheit zur Sünde dann schon zu meiden, solange dies noch geht. Gib uns Zuversicht und Vertrauen, dass du uns auch in größter Bedrängnis nicht allein lässt.

Nur Gott kann uns wirklich vom Bösen erlösen, alles andere bleibt Versuchung.