Wir haben Wahlen hinter uns. Es war nicht schön, wie es im Wahlkampf zuging. Menschen sind eben Menschen, und da geschieht alles, was diese an Gutem und weniger Gutem in sich haben. Jetzt wird verhandelt, wer die Regierung bildet, welche Koalition es schaffen wird. Es geht bei all dem um unseren Staat, wer die Regierung stellt, welche Gesetze das Parlament dann beschließen wird.

In diesem Staat lebt unsere Kirche. Konstantin der Große hat ihr die Freiheit geschenkt. Und bald bildete sich ein Staat heraus, der christlich war: das römische Weltreich. Immer mehr bestimmten die weltlichen Herrscher das Leben der Kirche, immer mehr gaben sie den Ton an. Immer mehr wendeten christliche Herrscher Gewalt an, da sie versuchten, Nachbarstaaten auf ihre Linie zu bringen. Dabei geschahen Dinge, die völlig unchristlich waren: Hexenverbrennungen, Kriege gegen sogenannte Ketzer, zunächst in Europa, dann durch die Kolonialisierung in aller Welt. Es war nicht viel anders als heute mit dem IS.

In unseren Landen kam es durch verschiedene philosophische Strömungen und Entwicklungen zur Trennung von Staat und Kirche. Heute sind beide selbstständige Bereiche. Staat und Kirche leben nebeneinander in mehr oder weniger friedlicher Koexistenz.

Wir leben nun in unserem Staat. Das Leben im Staat wird wesentlich durch Parteien getragen: Rot, Schwarz-Türkis (neuerdings), Blau, Grün, Pink, welche Farbe immer einer Partei zugeschrieben wird. Es ist wesentlich, dass Christen, je nach ihrer persönlichen Überzeugung, zu allen Parteien Zugang haben und als Christen in diesen Parteien ihre christliche Gedanken vertreten. Es kommt nicht auf die Zugehörigkeit zu einer Partei an, sondern auf den Menschen, der diese Partei vertritt. Auf diesen Menschen gilt es, als Christen zuzugehen. Das ist sicher das, was Gott bei aller Unterschiedlichkeit der Ansichten will. Es gilt, dem Staat zu geben, was der Staat zu Recht verlangen kann, und Gott zu geben, was Gottes ist: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört (Mt 22, 21).

Als Abt musste ich das Stift restaurieren und war auf Hilfe des Staates und des Landes angewiesen. Die zuständigen Minister und Beamten kamen aus Rot und Schwarz. Ich ging auf alle zu, ohne Rücksicht auf die Farbe der Partei, und durfte dann auch sie als Menschen erfahren, denen es um die Sache ging. Für mich waren es ausgesprochen gute Begegnungen, die mir auch menschlich sehr wichtig waren.