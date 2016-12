Johannes der Täufer tritt uns im Advent immer wieder vor Augen. Er hält seinen Zeitgenossen den Spiegel vor, wie sehr sie verkehrte Wege gehen, und fordert Umkehr. Er macht bewusst, dass vieles schief läuft.

Auch Jesus predigt die Umkehr. Auch er hält den Schriftgelehrten und Pharisäern ihre falschen Lehren vor. Seine Predigt: „Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe und glaubt an das Evangelium!“ Und doch gibt es einen großen Unterschied: „Glaubt an das Evangelium“, sagt Jesus, und dieses Evangelium ist eine Frohe Botschaft, die nicht zum Gericht, sondern zum Heil führen möchte.

Jedes Jahr wird uns im Advent die Aufforderung zur Umkehr vor Augen gestellt, bei Johannes ist mehr die Rede vom Gericht, das ist eine wichtige Mahnung, die Bewusstsein wecken will. Jesus redet mehr von der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Alle, auch Zöllner und Sünder, dürfen auf diese Barmherzigkeit hoffen.

Weihnachten steht vor der Tür: Es ist ganz eigenartig, wie sehr diese Zeit manches bewusst macht. Man geht zur Rorate-Messe: sehr früh und wochentags. Man macht sich Gedanken, was man lieben und vertrauten Menschen schenken soll. So leise steht der Verdacht im Raum: Es rührt sich das schlechte Gewissen. Unser Glaube müsste sich auch sonst mehr äußern: Im Gottesdienstbesuch, oder in dem wir eigentlich unsere Liebe zueinander mehr zeigen sollten. Im Alltag schleift sich das aber sehr ab.

Es ist sicher gut, wenn wir an Weihnachten erinnert werden, dass wir lieben Menschen unsere Liebe zeigen sollten. Es müsste uns aber auch bewusst werden, dass wir im ganz gewöhnlichen Alltag diese Liebe leben sollten. Manche Ehemänner müssten sich fragen, ob nicht ab und zu ein Blumenstrauß mehr zeigt, als ein noch so teures Geschenk zu Weihnachten. Mancher Chef müsste sich fragen, ob er nicht öfter loben und danken sollte, wenn Angestellte gut arbeiten. Wäre das nicht besser, als einmal ein allgemeines Lob bei der Weihnachtsfeier? Jeder, jede von uns müsste sich fragen, ob Weihnachtswünsche das ersetzen, was wir im Alltag nicht sehen und tun. Ein freundliches Wort, immer wieder ein liebevoller Blick, könnte mehr zeigen als ein noch so teures Geschenk. Es müsste das Herz spürbar sein in unserem Miteinander, ein Herz, das täglich Liebe schenkt, nicht nur einmal im Jahr. Wahre Freude wird auf die Dauer nur dann kommen, wenn wir nicht mit Geld, sondern mit dem Herzen schenken.

Wenn wir an Weihnachten angesichts der Geburt Jesu nur das schlechte Gewissen abreagieren, weil wir einander sonst eben zu wenig mit dem liebenden Herz begegnen, ist ein Geschenk nur bedingt wertvoll. Eigentlich müssten wir bei unserem weihnachtlichen Schenken uns mehr Gedanken machen, wie wir unseren Mitmenschen wirklich die Nähe Gottes spürbar machen können.