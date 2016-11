Ein Video, auf dem mehrere Jugendliche zu sehen sind, die eine 15-Jährige schlagen, wird auf der Social Media-Plattform Facebook millionenfach angeklickt und mehrere Tausend Mal geteilt. Das Video wird von Facebook tagelang nicht gelöscht. Schockierend.

Noch schockierender wirkt dies etwa, denkt man zwei Jahre zurück. 2014 postete eine Mutter ein Foto von sich, während sie ihr Baby stillt. Ein User meldete das Foto an Facebook. Die Social Media-Plattform löschte das Bild ohne Umwege, um sich aber danach zu entschuldigen und seine diesbezüglichen Richtlinien zu ändern. Facebook findet Nacktheit per se böse, Gewalt ist aber o. k.? So leicht ist es nicht, dennoch hat Facebook Handlungsbedarf, das steht fest.

Bis dahin sollte man sich den Zigtausenden Usern zuwenden, die das Gewaltvideo geteilt haben. Denn geklickt und geteilt wird in der Verantwortung jedes Einzelnen. Auch, um Nachahmer von Gewalt zu verhindern: Aufklärung in Sachen Medienkompetenz, bitte!