Überraschung, Überraschung. Es ist Winter. Ein jährlich wiederkehrendes Phänomen, das aber immer noch viele Menschen am falschen Fuß erwischt. Vor allem dann, wenn dieser Winter das tut, was sein Job ist.

Erraten. Er lässt es schneien. Das geschieht bei uns nicht sehr oft, aber doch. Und wird in den Wetterberichten dann vorher groß vermeldet.

Aber trotzdem: Überraschung, Überraschung. Als es in der vergangenen Woche angekündigten Schnee gab, war die legendäre Außenringautobahn A 21 am Montag ein paar Stunden gesperrt. Nicht lange, zugegeben, aber doch.

Schuld daran sind zweifellos die Fahrer der zahlreichen schlecht ausgerüsteten Lastkraftwagen. Ob aber auch die Autobahnmeisterei nicht damit gerechnet hat, dass es Ende November schon schneien kann? Und deshalb beim Schneemanagement geschwächelt hat?

Wir wissen es nicht. Aber es kann sein. Niemand ist vor Überraschungen gefeit. Wer rechnet denn jetzt mit dem Winter!