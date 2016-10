Alles hat zwei Seiten. Auch die jüngste Aufregung um jenen Verfassungsrichter, der die FPÖ in Sachen Stichwahl unter Verdacht stellt. Tatsächlich war, wenn man hören wollte, mit der Anfechtung zu rechnen. Bloß: Keiner weiß, ob alles wirklich von langer Hand geplant war. Kann sein, kann nicht sein. Manche Rechtsanwälte sind eben besonders fleißig.

Dann die Frage, wer das alles bezahlt hat. Die FPÖ sagt, sie habe das aus eigener Kasse berappt. Bloß: Wer füllt diese Kasse? Vielleicht doch zu einem guten Teil wir Steuerzahler?

Es gibt also genug zu mäkeln, zu vermuten. Gerade die vielen FPÖ-Freunde mit Hang zu Verschwörungstheorien sollten Verfassungsrichter Johannes Schnizer verstehen.

Warum er sich aber Wochen nach dem Urteil in Sachen Stichwahl so unmotiviert aus dem Fenster lehnt und behauptet, was er, wenn überhaupt, damals laut hätte sagen müssen, weiß wohl nur er. Er hat sich, vor allem aber den Verfassungsgerichtshof beschädigt.