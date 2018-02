Fr., Samstag, 16./17. Februar

Hosianna in München. In den letzten Tagen erlebte Bundeskanzler Sebastian Kurz, was es in der Spitzenpolitik so auf sich hat mit dem „Hosianna“ da und dem „Cruzifige“ dort. Zum Hosianna: Bei der Münchener Sicherheitskonferenz redete der 31-jährige Regierungschef zuletzt 600 Spitzenpolitikern aus Europa und aller Welt so richtig ins Gewissen: In vielen Politik-Fragen, besonders bei Migration, Sicherheit und Verteidigung, sei die EU in der Vergangenheit „falsch abgebogen“.

So tadelte er im Bayrischen Hof indirekt Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel forsch. Prompt setzten große deutsche Medien seine Anmerkungen als „wichtigste Rede“ in eine Reihe mit jenen von US-Präsident Donald Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster und auch mit der von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Sowie mit den Anmerkungen von Englands Premierministerin Theresa May, Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Frankreichs Ministerpräsident Edouard Philippe.

Mehr noch: Selbst deutsche Bürger verfielen im sozialen Netz ob dieses Auftritts des österreichischen Kanzlers in Bewunderung: „Leider haben wir nicht annähernd Politiker vom Niveau von Herrn Kurz“, hieß es etwa in der Tageszeitung „Die Welt“, und weiter: „Sehr schade, dass es bei uns keinen vergleichbaren Politiker gibt. So mancher, der zumindest in seine Richtung ging, wurde von unserer Alleinherrscherin weggemobbt“. Starker Tobak.

Aber Cruzifige daheim. Auf nationalem Parkett indes muss sich der so Gelobte mit immer kritischerem Gemurmel auseinandersetzen: Weil Kurz zu höchst fragwürdigen Aktionen seines blauen Regierungspartners oft nur gnädig schweigt. Dass Vizekanzler Heinz-Christian Strache FPÖ-Granden wie Wilhelm Brauneder, Andreas Mölzer und den Historiker Lothar Höbelt die braunen Flecken in der FPÖ aufarbeiten lässt, ärgert mittlerweile selbst ÖVP-Kreise. Ebenso, dass es zuvor in der „Causa Landbauer“ und bei den Burschenschaften erst der deutlichen Interventionen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Niederösterreichs ÖVP-Chefin Johanna Mikl-Leitner bedurfte, ehe der Regierungschef seinen blauen Vizekanzler zum Einschreiten bewog. Und für schwarzes Grummeln jenseits der engsten Türkis-Truppe rund um den Kanzler sorgt auch, dass Kurz die FPÖ und besonders Strache wegen des Generalangriffs auf den ORF (wofür Armin Wolf zuletzt mit Klage drohte und erneut zunächst Van der Bellen klare Worte fand) nur eher lauwarm zur Mäßigung mahnte.

Ergo: Manche in der „alten“ ÖVP sehen schwarz. Tenor: Wenn Strache so weitermache und er speziell der Burschenschaften nicht Herr wird, drohe ein zweites Knittelfeld. Denn so wie Wolfgang Schüssel 2002 aus der damaligen FPÖ-Implosion samt folgender Neuwahl mit 42 Prozent einen souveränen Wahlsieg erzielte, traut man das Kurz (noch) nicht zu. Weswegen sich manche inbrünstig an die Hoffnung klammern, dass der 31-Jährige eben durch seine starke Performance im Ausland eine noch tragfähigere Statur gewinnt Richtung Kanzlerbonus. Denn nur nachsichtig zu sein über blau/braune Rülpser um des koalitionären Friedens Willen genügt nicht und birgt die Gefahr der politischen Kreuzigung.