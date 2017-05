Mittwoch, 3. Mai

SPÖ/ÖVP-Turbulenzen.

Dass es von ÖVP-General Werner Amon nicht wirklich professionell war, eine mit den KP-Insignien Hammer und Sichel illustrierte Broschüre gegen Bundeskanzler Christian Kern und dessen rot-grüne Regierungsträume zu publizieren, bedarf keiner Würdigung mehr. Nur so viel: Dass diese ÖVP-Aktion just zu jenem Zeitpunkt kommt, wo sich die Wiener SPÖ-Kampfgruppen rund um Bürgermeister Michael Häupl und seinem Kontrahenten Michael Ludwig in den politischen Schwitzkasten nehmen, regt viele selbst in der ÖVP auf. Frei nach dem Motto: Wenn Rot kriselt, hilft Schwarz verlässlich aus. Denn so ein Angriff schweißt Rot, trotz ihrer zunehmenden Schwächen nicht nur in Wien, sondern, mit Ausnahme des Burgenlandes, auch bundesweit zusammen.

Freitag, Samstag, Sonntag, 5./6./7. Mai

Zorniger Sozialpartner.

Finanzminister Hans-Jörg Schelling erklärte die Sozialpartnerschaft „für tot, nur sie weiß es noch nicht“. Seitdem sind die Präsidenten eben dieser Sozialpartner, Rudolf Kaske (Arbeiterkammer), Erich Foglar (ÖGB) und Hermann Schultes (Bauern), einigermaßen sauer auf den Minister. Vor allem aber Christoph Leitl (Wirtschaft). Er, der den früheren Möbelhaus-Manager zunächst zum Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer machte, wodurch Schelling auch Präsident des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger wurde und damit erst die Startrampe für den Aufstieg zum Finanzminister bekommen hat, ist fuchsteufelswild. Seine Anmerkungen zu Schelling haben es in sich, Leitl spricht Klartext:

Der Maulheld: „Schelling ist ein Maulheld, das hat Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll viel früher durchschaut als ich, er hat das immer gesagt und damit immer Recht gehabt. Es war meine größte personelle Fehlentscheidung, dass ich Schelling unterstützt habe. Der sollte besser schauen, das Staatsbudget in Ordnung zu bringen. Denn zehn von 27 europäischen Finanzministern machen Überschüsse, er macht Schulden. Dazu das Beispiel Registrierkasse: Nix gegen die Kasse selbst, aber diese dilettantische Vorbereitung, diese Überforderung der Betriebe! In Westösterreich reden sie ja nur mehr vom ‚Minister Schädling‘.“

Schellings erstes Opfer: „Das Gerücht, dass Reinhold Mitterlehner bald an Sebastian Kurz übergeben wird, ist pure Spekulation. Erst drei Monate vor der Wahl wird – wenn überhaupt – gewechselt. Im Übrigen war ja der Vizekanzler das erste Opfer von Schelling. Denn Mitterlehner war mit 30 Prozent vorne, als er die ÖVP übernahm, dann ist die Steuerreform von Schelling gekommen und die Partei ist auf 20 Prozent abgestürzt. Zur anderen Mutmaßung, die derzeit medial angestellt wird, dass eventuell Mitterlehner selbst Finanzminister werden könnte und sein Staatssekretär Harald Mahrer Wirtschaftsminister, meine ich, dass dies sicher keine schlechte Lösung wäre.“

Zum Neuwahl-Geplänkel: „Wenn sie, die Parteien, g’scheit sind, wählen wir schon diesen Herbst. Denn im Herbst 2018 hat Österreich den EU-Vorsitz und die 100-jährigen Republik-Jubiläen. Dazu passen Neuwahlen sicher nicht.“

Fazit: Es ist ziemlich starker Tobak in Schwarz, den da der hörbar zornige Wirtschaftskammer-Präsident als Replik auf den Tot-Sager seines „Parteifreundes“ und Finanzministers artikuliert.